Una famosa pizzería de Inglaterra se burló de la sequía goleadora que atraviesa el Tottenham Hotspur en el arranque de la Premier League.

El Tottenham Hotspur continuó con sus decepcionantes resultados en la Premier League, después de conformarse con un empate sin goles ante su invitado, el Everton, ayer sábado, para permanecer sin anotar ningún gol tras la disputa de 4 jornadas de la competición.



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Una famosa pizzería escribió en su cuenta de la red "X": "Hemos entregado 489.297.478 pizzas desde el último gol que marcaron los Spurs en la Premier League".

El equipo del entrenador Roberto de Zerbi fue incapaz de marcar por cuarto partido consecutivo, en el que es el peor inicio ofensivo del conjunto, tras conseguir apenas dos puntos de dos empates frente a dos derrotas, quedándose en el decimoséptimo puesto de la clasificación.

El empate ante el Everton representa un nuevo golpe para De Zerbi, que sigue buscando su primera victoria en la Premier League con el Tottenham esta temporada, en un momento en el que aumenta la presión sobre el equipo debido al tropezado inicio y a la falta de efectividad ofensiva.



