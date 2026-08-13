Según informa Sportklub desde Serbia, Riera asumirá en breve el cargo de entrenador del Estrella Roja de Belgrado. Allí, Dejan Stankovic había anunciado recientemente su dimisión tras no lograr la clasificación para la Champions League ante el Hapoel Be'er Sheva.

En la derrota por 0-2, el exjugador de talla mundial al servicio de Lazio, Inter de Milán y precisamente del Estrella Roja perdió por completo el control tras un penalti por falta no señalado cuando el marcador iba 0-0, y fue expulsado con tarjeta roja por el árbitro Glenn Nyberg.

Según se informa, Stankovic escupió en dirección al colegiado y, de camino al túnel de vestuarios, siguió poniendo en su contra a sus propios aficionados con gestos provocadores. El Estrella Roja encajó el 0-1 poco después del estallido de Stankovic y el 0-2 apenas diez minutos más tarde. Según se informa, Stankovic anunció su dimisión a su equipo en el vestuario tras el final del partido.

La separación fue confirmada esa misma noche por el presidente Zvezdan Terzic. "No puede permitirse un comportamiento así y una tarjeta roja así con 0-0 en el marcador". Hasta el viernes debe comunicarse un sustituto a la UEFA, y al parecer ese será Albert Riera.

El técnico de 44 años firmará, según se informa, un contrato de dos años en Belgrado y será presentado este mismo jueves. Por última vez, Riera fracasó estrepitosamente, como es sabido, en su tarea en la Bundesliga de devolver al Eintracht de Fráncfort a la senda del éxito.

Riera provoca un escándalo tras su despido del Eintracht Frankfurt

Asumió en febrero las funciones del destituido Dino Toppmöller, pero en cuestión de pocas semanas se enemistó con amplias partes de la plantilla, incluidos líderes como Mario Götze o Jonathan Burkardt. Además, volvió a generar revuelo una y otra vez con apariciones sumamente cuestionables en ruedas de prensa.

Después de solo cuatro victorias en 14 partidos y de quedarse fuera de las competiciones internacionales, el club se separó de Riera al final de la temporada, pero este evidentemente no quiso dejarlo así sin más ni quedar como el único culpable del declive del Fráncfort. A mediados de julio cargó con palabras en parte duras en una historia de Instagram contra la cúpula del club de Fráncfort, encabezada por el portavoz de la junta Axel Hellmann.

Riera publicó una imagen suya con el director deportivo Markus Krösche y escribió de entrada: "Estas son las únicas dos personas que estuvieron en el club de la mañana a la noche y que se esforzaron por eliminar el caos dentro y fuera, Markus Krösche y yo!!! ¡Nadie más!"

A continuación, el español de 44 años atacó a Hellmann, en un inglés gramaticalmente irregular. "No mencionaré tu nombre (la persona que apenas he visto dos veces), porque no eres nadie, completamente desconocido, y no has logrado nada", escribió Riera.

Previamente se había publicado una entrevista de Hellmann con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en la que criticaba al exentrenador del Eintracht. "Me sorprendió lo poco dispuesto que estaba a profundizar en la Bundesliga, en este club y en todo el entorno", dijo Hellmann, entre otras cosas.

getty



