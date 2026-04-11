Tras el desastre arbitral, el Al-Ahli saudí recibe una advertencia contundente de Walid Al-Faraj

En un ambiente de polémica, el periodista Walid Al-Faraj ha vuelto a mencionar el arbitraje antes del partido del lunes entre el Al-Ahli saudí y el Al-Duhail qatarí, por los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

La polémica creció tras el 1-1 entre Al-Ahli y Al-Fayha en la jornada 29 de la Liga Roshen, cuando el árbitro no pitó dos penaltis.

En un tuit, Al-Faraj afirmó que el mayor reto del club es aislar a los jugadores de la polémica arbitral previa al duelo contra el Al-Duhail del próximo lunes en la Liga de Campeones de Asia.

Al-Faraj recordó que, como campeón vigente, el Al-Ahli no solo busca avanzar, sino mantener su hegemonía continental, y envió un mensaje de apoyo a la afición, a la que calificó de entusiasta y apasionada.

La crisis estalló tras la no concesión de un segundo penalti en el descuento, lo que paralizó el juego varios minutos y desencadenó un altercado entre el cuarto árbitro, el cuerpo técnico y los jugadores del Al-Ahli.

El delantero inglés Ivan Toney y su técnico alemán, Matthias Jaissle, aseguraron que el cuarto árbitro les pidió «olvidarse de la liga y pensar en Asia», versión que la Comisión de Arbitraje de la Federación Saudí de Fútbol negó hasta que un vídeo confirmó la declaración del dúo del Al-Ahli, que presentó una queja para defender sus derechos.

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