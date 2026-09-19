Mohamed Noor, leyenda del fútbol saudí y exestrella del Al-Ittihad, continuó con sus críticas a Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, tras la derrota ante el Mamelodi Sundowns sudafricano por 2-1, asegurando estar de acuerdo con las críticas que dirigió Hussein Abdel Ghani al entrenador después del partido. La derrota llegó después de que el Sundowns se adelantara, antes de que el Al-Ahli lograra el empate, para luego recuperar el equipo sudafricano su ventaja y sellar el partido a su favor.

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Noor aseguró, durante sus declaraciones en el programa «Nadina», que Pusic no debería continuar con el Al-Ahli en el próximo período, considerando que la permanencia del entrenador con el equipo no conducirá a un cambio real en la situación actual, especialmente tras el nivel que mostró el equipo durante la segunda mitad ante el Sundowns.

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La leyenda del Al-Ittihad coincidió con el punto de vista de Hussein Abdel Ghani, quien lanzó un duro ataque contra Pusic y le responsabilizó del bajón del Al-Ahli durante la segunda mitad del partido, señalando que el entrenador no gestionó como era debido el desarrollo del encuentro y no aprovechó los espacios que aparecieron a espaldas de la defensa del Sundowns.

Mohamed Noor dijo que la continuidad de Pusic con el Al-Ahli sería «una pérdida de tiempo en gran medida», en un mensaje claro sobre su postura respecto al futuro del director técnico, considerando que el equipo necesita una decisión contundente en lugar de seguir trabajando con el mismo estilo tras la derrota ante el campeón de África.

Las declaraciones de Noor llegan en medio de una amplia ola de críticas a las que se enfrentó Pusic tras el partido, después de que el Al-Ahli perdiera la oportunidad de sellar el enfrentamiento pese a haber vuelto al empate, antes de que el Sundowns lograra marcar el segundo gol y salir con la victoria, mientras que el entrenador neerlandés defendió a su equipo asegurando que el Al-Ahli generó muchas ocasiones durante el encuentro y que no merecía la derrota.