Tras el derrumbe ante el Bournemouth: la afición del Manchester United lanza un feroz ataque contra 3 jugadores

Todo apunta a que Michael Carrick, el director técnico del Manchester United, está a punto de marcharse tras la derrota por 3-0 ante el Bournemouth, en la Premier League, este domingo, pero la afición no estaba dispuesta a abandonarlo del todo.

Aquellos aficionados que se tomaron la molestia de presenciar los dolorosos noventa minutos, ahogados en la amargura de la dolorosa derrota en su propio campo, corearon el nombre de su entrenador.

Ryan abrió el marcador en el minuto 38 antes de que Marcus Tavernier ampliara la ventaja del Bournemouth antes del descanso, y fue el gol de Evanilson en la segunda parte el que hizo que los visitantes celebraran, mientras el United caía hasta el decimosexto puesto.

Según el diario "The Sun", para muchos aficionados, el trío formado por Harry Maguire, Lisandro Martínez y Senne Lammens se convirtió en el principal enemigo del público.

Los aficionados del United se apresuraron a entrar en internet para expresar sus opiniones sobre lo ocurrido, y un usuario de la red social X escribió: "Dios mío, Lammens, eres un completo inútil. Esto supera a Carrick".

Otro dijo: "Lammens, Maguire y Martínez fueron absolutamente lamentables ahí".

Otra persona añadió: "De ninguna manera puede Maguire librarse de las críticas por el tercer gol".

Y continuó: "Evanilson literalmente regateó a Lammens y, aun así, ni siquiera se apresuró a volver para defender la portería. Una defensa catastrófica en todo el sentido de la palabra".