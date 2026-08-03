Tras el comunicado del Al Ahly, el Zamalek defiende el arbitraje y exige revelar los contratos de todos los jugadores

El club Zamalek entró en la polémica que rodea al sistema arbitral egipcio, después de emitir un comunicado oficial en el que defendió la integridad de los árbitros y rechazó las campañas de desprestigio que precedieron al inicio de la nueva temporada, subrayando que este tipo de prácticas representa una presión inaceptable sobre los colegiados. Asimismo, exigió que se revelen los contratos de todos los jugadores de los clubes en aras del principio de transparencia.

El comunicado del Zamalek llegó horas después de que el club Al Ahly recrudeciera su postura frente a la Federación Egipcia de Fútbol, al dirigir una carta de tono severo en la que criticó varias de las decisiones recientes, considerando que no contribuyen al desarrollo del fútbol egipcio, sino que allanan el camino a más crisis dentro del sistema deportivo. Además, acusó a la Federación de incurrir en infracciones de los reglamentos y criticó las últimas declaraciones de algunos árbitros, calificándolas de «catastróficas».

El club Zamalek señaló en su comunicado: «La junta directiva del club Zamalek ha seguido con gran asombro la campaña anticipada contra el arbitraje egipcio y la objeción previa a la conformación del comité de árbitros».

El comunicado añadió que la junta directiva desea aclarar varios puntos ante la opinión pública en relación con lo que describió como campañas de desprestigio dirigidas contra el sistema arbitral.

La integridad del arbitraje egipcio, una línea roja

El Zamalek aclaró que la amenaza anticipada a los árbitros, la objeción a algunos nombres y el hecho de sacar a relucir casos arbitrales de la temporada pasada con el fin de sembrar dudas y provocar confusión son cuestiones totalmente inaceptables.

El club afirmó que estas prácticas buscan atemorizar a los árbitros antes del inicio de la nueva temporada, señalando que se han vuelto recurrentes durante las últimas temporadas.

El comunicado recalcó que poner en duda la integridad del arbitraje egipcio, o de cualquiera de los elementos del sistema del fútbol egipcio, es algo inaceptable, reafirmando su pleno apoyo al sistema arbitral y su rechazo a cualquier intento de menoscabar su credibilidad.

Elogio a la Federación de Fútbol y a Hani Abu Rida

La junta directiva del Zamalek expresó su reconocimiento a los esfuerzos que realiza la junta directiva de la Federación Egipcia de Fútbol, presidida por el ingeniero Hani Abu Rida, con miras a desarrollar el sistema del fútbol egipcio.

El comunicado indicó que la Federación busca capitalizar el éxito logrado por la selección nacional absoluta durante su reciente participación en la Copa del Mundo, de manera que repercuta positivamente en el futuro del fútbol egipcio.

Asimismo, el Zamalek elogió las declaraciones del presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, en las que confirmó la validez de todos los contratos de los jugadores del club.

La junta directiva del Zamalek exigió a la Federación de Fútbol y a las autoridades competentes que revelen la validez de los contratos de los jugadores de todos los clubes, en aplicación del principio de transparencia y para que la verdad quede totalmente clara ante la opinión pública, lejos de cualquier controversia o acusación.