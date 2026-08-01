Se cerró oficialmente el plazo de candidaturas para las elecciones de la junta directiva de la Federación Saudí de Fútbol de cara al nuevo ciclo electoral, con lo que la competición entra en su fase decisiva, tras revelarse la lista de nombres que aspirarán a la presidencia de la Federación, en sustitución de la junta anterior presidida por Yasser Al Misehal.

Al Misehal había anunciado su dimisión del cargo tras la eliminación de la selección saudí del Mundial 2026, poniendo fin a su etapa al frente de la Federación, iniciándose después los trámites para elegir una nueva junta directiva que dirija el fútbol saudí durante la próxima etapa.

Según el diario saudí Al Yaum, las elecciones vivirán una competición entre cinco candidatos que buscan liderar la Federación, en medio del gran auge que atraviesa el fútbol saudí a nivel local, continental e internacional.

La lista de candidatos incluyó a: Khalid Al Ghamdi, Bader Al Ruzaiza, Hatem Khaimi, Yahya Al Sharif y Ahmed Al Wadai, mientras la comisión electoral espera concluir la revisión de sus expedientes y listas electorales antes de anunciar la lista preliminar de candidatos y electores.

Lee también: "Diaby es mejor y no lo queremos": la afición del Al Ittihad saudí sorprende a Salah

Está previsto que la comisión abra después el plazo de recursos y apelaciones conforme al calendario aprobado, como paso previo a la celebración de la asamblea general que elegirá al nuevo presidente de la Federación.

Las elecciones despiertan un amplio interés dentro del entorno deportivo saudí, ya que al próximo presidente le esperan numerosos asuntos importantes, entre los más destacados el desarrollo de las competiciones locales, el apoyo a las selecciones nacionales y la culminación del proyecto de impulso al fútbol saudí en línea con los objetivos de la Visión 2030 del Reino.