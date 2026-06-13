Tras el caso de Suiza, Marruecos encabeza una lista inquietante en la historia del Mundial

El sábado, el delantero suizo Breel Embolo marcó de penalti y batió una estadística histórica de la Copa del Mundo.

Embolo convirtió el primer penalti de la historia de Suiza en un Mundial, adelantando a su equipo (1-0) ante Catar en la primera jornada del Grupo B, en el Levi’s Stadium de California.

Así, Marruecos (23 partidos) se convirtió en la selección que más encuentros ha jugado en la Copa del Mundo sin obtener un solo penalti.

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El tanto también fue especial para Embolo, quien se convirtió en el quinto jugador en anotar en un Mundial jugando para el Rennes.

La lista incluye a François Omam-Biyik (Camerún, 1990), Alexander Frei (Suiza, 2006), Asamoah Gyan (Ghana, 2010) y Wahbi Khazri (Túnez, 2018). y Lovro Majer con Croacia en 2022, lista a la que ahora se suma Embolo.