Tras el caso de Marruecos y Senegal, la crisis de la final del Mundial llama a las puertas del TAS

El Comité de Apelación de la Federación Internacional de Fútbol, la "FIFA", decidió aceptar parcialmente la apelación de la Federación Argentina de Fútbol contra las sanciones impuestas a varios integrantes de la selección, a raíz de los incidentes que presenció la final del Mundial 2026 ante España, reduciendo la sanción de Nahuel Molina y manteniendo la de Leandro Paredes.

Según informó el diario español "Marca", la FIFA redujo la sanción de Molina, exjugador del Atlético de Madrid, de una suspensión de 7 partidos a 4, y además rebajó la multa económica impuesta de 90.000 dólares a 60.000.

En cambio, la Federación Internacional mantuvo la sanción de Paredes, el centrocampista, con una suspensión de 10 partidos, junto a una multa económica de 90.000 dólares.

La Federación Argentina anunció en un comunicado oficial que solicitará los fundamentos de las decisiones, como paso previo para recurrirlas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo "TAS", asegurando que cuenta con "argumentos suficientes tanto desde el punto de vista fáctico como legal" para reclamar la revisión de las sanciones.

Esta postura llega en un momento en el que el "TAS" examina la crisis de otra final, la de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal, y está previsto que anuncie su decisión definitiva a finales del presente mes de noviembre.

Sanciones por cánticos discriminatorios en la final del Mundial

La Federación Argentina había presentado una apelación contra las sanciones impuestas por el Comité Disciplinario de la FIFA, a raíz de hechos relacionados con cánticos discriminatorios que presenciaron los partidos de la selección durante el Mundial, entre ellos la final que enfrentó a Argentina y España el pasado mes de julio y que terminó con la victoria de España por 1-0 y la conquista del título.

La FIFA impuso a la Federación Argentina una multa económica de 321.000 dólares, junto a sanciones relativas a la restricción de la presencia de aficionados en los partidos de la selección, con base en diferentes artículos del reglamento disciplinario de la Federación Internacional, debido a hechos que presenciaron los partidos de Argentina ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España.

Las sanciones anteriores también incluyeron la suspensión de un partido para Thiago Almada, junto a la suspensión de Roberto Ayala, uno de los integrantes del cuerpo técnico, durante 3 partidos.

La FIFA había aprobado el pasado mes de agosto la solicitud de la Federación Argentina de contabilizar los partidos en los que los jugadores quedan suspendidos dentro de los encuentros amistosos y los partidos oficiales que disputa la selección bajo el amparo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la "Conmebol", "lo que ocurra primero".