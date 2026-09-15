Los jugadores del Elche y del Real Madrid saltaron al terreno de juego del estadio Martínez Valero, este martes, en la sexta jornada de LaLiga, vistiendo camisetas de apoyo a la ciudad de Ceuta, con la excepción de tres destacados jugadores del conjunto blanco.

Según el diario "Marca", tanto Kylian Mbappé como Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté recibieron sus camisetas de manos del encargado del material del Real Madrid en el túnel que conduce al campo.

Konaté llevó su camiseta entre las manos, mientras que Mbappé y Vinícius colocaron las suyas sobre los hombros sin mostrarlas por completo; sin embargo, en cuanto llegaron al túnel, se abstuvieron de mostrar sus camisetas, algo que llamó la atención antes del comienzo del partido.

La camiseta llevaba el lema "Todos somos caballas", como expresión de un apoyo explícito a la ciudad autónoma de Ceuta, que vivió una llegada masiva de marroquíes a finales del pasado mes de julio.

Durante el partido contra el Inter, en la Champions League la semana pasada, la agrupación de aficionados del Real Madrid desplegó un enorme mosaico artístico (tifo) formado por banderas de la ciudad de Ceuta en el fondo sur del estadio Santiago Bernabéu, y pocas horas antes el Real Madrid había emitido un comunicado en el que negaba la existencia de cualquier prohibición de mostrar apoyo a los habitantes de esta ciudad autónoma.

De hecho, el club ya había destacado anteriormente la iniciativa de apoyo a Ceuta a través de su página oficial, donde se decía: "Antes del inicio del partido entre el Elche y el Real Madrid, los jugadores de ambos equipos saltaron al terreno de juego del estadio 'Manuel Martínez Valero' vistiendo camisetas con la frase 'Todos somos caballas', como muestra de solidaridad con Ceuta", lo que hace que la postura del trío del Real Madrid, Mbappé, Vinícius y Konaté, sea polémica.

Esta postura llega después del caso del marroquí Abdessamad Ezzalzouli, estrella del Real Betis, que vistió la camiseta de apoyo a Ceuta antes del partido de su equipo frente al Villarreal, ayer lunes, lo que lo expuso a una oleada de críticas e insultos por parte de numerosos marroquíes.

Ezzalzouli escribió, en un comunicado en su cuenta de la red "Instagram" en respuesta a las críticas: "En primer lugar, quiero dejar claro una cosa, y es que en ningún momento se usó la camiseta que hace referencia a la ciudad de Ceuta con un objetivo político ni con la intención de despreciar a un pueblo, el pueblo marroquí".

Y añadió: "Esta camiseta tenía un carácter social, en el marco del apoyo a los habitantes y vecinos de una zona que estaban viviendo una situación difícil, independientemente de su nacionalidad".

Y concluyó: "Pero al mismo tiempo, esto no es una disculpa a nadie, y todo aquel que quiera aprovechar este asunto para poner en duda el amor a mi país es libre de hacerlo. En cuanto a mí, seguiré viviendo cada día con la cabeza alta, y seguiré representando mis raíces con orgullo y sacrificio".

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