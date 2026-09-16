Según informan varios medios turcos, los responsables del club de la superestrella Mohamed Salah han llegado a un acuerdo con Thomas Reis para colaborar.

El técnico de 52 años entrenó en el pasado tanto al VfL Bochum como al FC Schalke 04 y ya conoce muy bien la Süper Lig turca por su etapa en el Samsunspor. En su primera temporada llevó al club, de forma sorprendente, hasta la tercera plaza, mientras que en la pasada campaña fue destituido en febrero cuando ocupaba el séptimo puesto.

En el Trabzonspor asumiría ahora el relevo de Fatih Tekke, cuya salida a finales de septiembre generó controversia. Aunque Tekke había dejado su cargo, la directiva del club no quiso aceptar en un primer momento la decisión. No fue hasta más tarde cuando ambas partes acordaron la separación.

Sin embargo, en estos momentos Reis todavía tiene contrato con el Ludogorets, uno de los grandes clubes de Bulgaria, al que está vinculado hasta 2027. Allí ha tenido un buen inicio de temporada: en nueve partidos suma siete victorias y dos empates. Con ello, el Ludogorets ocupa actualmente la segunda posición de la tabla. Por tanto, para un cambio a Turquía probablemente habría que pagar un traspaso.

Pero si se concreta, Reis entrenaría en el Trabzonspor a una auténtica superestrella: Mohamed Salah. El egipcio había dejado el Liverpool FC en verano tras nueve años y se incorporó al club turco como agente libre. Sin embargo, el inicio de temporada del Trabzonspor ha sido irregular.

En los playoffs de la Europa League, el club cayó con claridad ante el Ferencvaros Budapest (0-5 entre la ida y la vuelta), y en la liga actualmente solo figura en la novena posición. El propio Salah, al menos, ya ha logrado cuatro goles en siete partidos oficiales con su nuevo club.