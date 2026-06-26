Tras el Bayern de Múnich, un jugador del PSV entra en el punto de mira de otro club de la Bundesliga

Dest brilla en el Mundial con Estados Unidos y aumenta su cotización. Según el Eindhovens Dagblad, Bayer Leverkusen lo sigue de cerca.

El club alemán contempla la posible salida de Alejandro Grimaldo al Atlético de Madrid este verano y, si se concreta, Dest pasaría a ser prioridad para el sexto de la última Bundesliga.

Hace un año pagó unos 40 millones de euros por Malik Tillman, compañero de Dest en la selección estadounidense, mientras que Matej Kovar hizo el camino inverso y fichó por el PSV.

El Leverkusen podría priorizar su fichaje, aunque el interés aún es exploratorio.

Dest, que puede actuar como lateral derecho o izquierdo, sonó hace poco como fichaje del Bayern de Múnich, y también despierta interés en la Premier League y la Serie A.

Dest ya está en dieciseisavos con Estados Unidos y el jueves se medirá a Bosnia en San Francisco.