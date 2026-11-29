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El Real Madrid cae contra todo pronóstico en casa ante el Alavés. Bellingham se tira en los últimos minutos y acaba expulsado, mientras Mourinho se comporta como el anti-Kompany.

Se juegan los últimos minutos en el Bernabéu. El Real pierde contra el Alavés, un equipo de mitad de tabla, por un sorprendente 1-2, y el área visitante es un hervidero.

Yan Diomande avanza por la banda izquierda y envía un pase raso al área. Kylian Mbappe no llega, pero detrás de él, casi en el punto de penalti, aparece Jude Bellingham a toda velocidad. Se adelanta a dos rivales, toca el balón con la zurda y cae al suelo. El árbitro Cesar Soto Grado pita y señala de inmediato el punto de penalti.

Entonces el árbitro del VAR, Jorge Figueroa Vazquez, avisa a su compañero y lo llama para que revise la jugada en el monitor. La decisión no se mantiene: el penalti a favor del Real se convierte en un piscinazo de Bellingham y el inglés, que ya estaba amonestado, ve la segunda amarilla y es expulsado.

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El Real Madrid no consigue marcar en el tiempo restante, por lo que el marcador se queda en 1-2. El Real podría haber dejado escapar la ocasión de seguir la estela del Barcelona, que el domingo puede ampliar su ventaja a seis puntos, y vuelve a caer al tercer puesto de la tabla, por detrás de su vecino Atlético .

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¿Un error claro y manifiesto? Las dudas sobre la caída de Bellingham

En internet circulan innumerables vídeos de la jugada de Bellingham. Desde un ángulo parece, sin lugar a dudas, un piscinazo claro; desde otro, se aprecia un contacto del defensa del Alavés que Bellingham aprovecha con astucia.

Por decencia, no cabe atribuir al astro mundial de 23 años la intención de engañar. Y, por supuesto, tampoco cabe poner en duda la honestidad del equipo arbitral. Así pues, el VAR debió de advertir a su compañero sobre el terreno de juego de que quizá la caída de Bellingham le había engañado. Al ver las imágenes, Soto Grado debió de llegar a la misma conclusión; de lo contrario, no habría rectificado su decisión inicial.

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Y hay argumentos para esa interpretación: la caída de Bellingham, desde luego, no la provoca directamente la pierna de un rival. Pero probablemente nunca se podrá determinar con certeza si el exjugador del Borussia Dortmund fingió sin más o si solo hizo visible un contacto no demasiado fuerte con una caída espectacular. Y siempre queda la zona gris: ¿fue UN ERROR CLARO Y MANIFIESTO, como exige el reglamento?

Getty Images

Así valora Jose Mourinho la jugada del penalti

Jose Mourinho, por supuesto, puede ayudar a esclarecerlo. El técnico portugués del Real está, como es sabido, por encima de cualquier sospecha de parcialidad y, una vez más, por decencia, no cabe acusarlo de echar a los árbitros a los pies de los caballos . Perdón: de no dar prioridad al análisis objetivo de cada jugada y de no hacer todo lo posible por fomentar el respeto entre todas las partes.

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Así que llega el turno de Mourinho. Dijo que había visto la jugada desde el banquillo y que «tenía dudas». Un penalti a favor de su equipo «podría ser excesivo», añadió en rueda de prensa. Pero matizó: «Jude dice que es penalti y sigue diciéndolo después del partido. Si un jugador dice que es penalti, yo también tengo que pensarlo. Si un jugador dice después del partido que hubo contacto, tengo que creerle».

Getty Images

El anti-Kompany: Mourinho acaba cargando contra el árbitro

Hasta ahí, todo bien. Mourinho explica un conflicto perfectamente comprensible. Unos dicen una cosa y otros, otra. Y sí: como entrenador de Bellingham, es lógico que tome partido por su jugador. Nada que objetar.

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Pero entonces el técnico de 63 años añadió: «A ver a quién expulsa este árbitro la próxima temporada. Hace dos años fue Mbappe; el año pasado, creo que Vinicius; esta vez, Jude. A ver si el año que viene le toca a Courtois. Creo que a este árbitro le gusta demostrar su poder y dejar claro que es un fenómeno».

Mourinho también admitió que no habían perdido «por culpa del árbitro, sino por nosotros mismos» y que él «asume la responsabilidad». El laureado entrenador también debe responder por sus palabras, que se pueden comparar con las de sus colegas. Vincent Kompany, del Bayern de Múnich, por ejemplo, sale mejor parado a la hora de gestionar una situación incómoda. El técnico belga convirtió un gris 0-0 en el campo del Hamburgo el sábado, acompañado de nuevos golpes para su equipo, en una clase magistral de comunicación y actitud .

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A Mourinho y al Real Madrid les espera ahora un exigente triplete de partidos: el miércoles visitan a la Real Sociedad, el domingo juegan en Bilbao y el miércoles siguiente se desplazan al campo del Arsenal.