Tras el Atlético de Madrid, el Barcelona choca con un nuevo muro en el fichaje del delantero

El Barcelona continúa buscando un delantero puro para reforzar sus filas durante el actual mercado de fichajes veraniego, pero se enfrenta a un nuevo obstáculo, después de que el Inter de Milán confirmara que no desea negociar la salida de su delantero argentino, Lautaro Martínez, según el diario "Sport" catalán.

El Barça se ha visto obligado a buscar otras opciones al margen de Julián Álvarez, ante la firmeza del Atlético de Madrid con su delantero argentino y su negativa a entrar también en negociaciones por su salida.

Y parece que el club catalán se encontrará con una situación similar si decide dirigirse hacia Lautaro, según lo señalado por medios de comunicación italianos.

Lee también

García espectador y Hamza reclama su derecho: "Sport" evalúa a los jugadores del Barcelona ante el Al Ahly

En vídeo: violencia en el Camp Nou, la policía catalana expulsa a los aficionados del Al Ahly

Y pese a la destacada aparición de Hamza Abdelkarim durante la pretemporada, el técnico Hansi Flick sigue aferrado a la idea de fichar a otro delantero, tras la salida de Ferran Torres al París Saint-Germain, algo que coloca a la dirección deportiva ante una difícil tarea.

Medios de comunicación italianos, entre ellos "Sky Sport Italia", confirmaron que el Inter considera a Lautaro Martínez intransferible, y que el club no tiene intención de abrir la puerta a negociar por su delantero, incluso antes de que el Barcelona se mueva oficialmente para ficharlo.

Un símbolo del Inter

Lautaro se prepara para disputar su novena temporada con la camiseta del Nerazzurri, después de incorporarse al club italiano en 2018 procedente del Racing Club argentino, por unos 25 millones de euros.

Y desde su llegada a Milán, el delantero de 28 años se ha convertido en uno de los principales símbolos del equipo, y su valor de mercado ha aumentado de forma considerable, hasta alcanzar en su momento los 100 millones de euros, y estimarse actualmente en unos 85 millones de euros.

La tarea del Barcelona de fichar a Lautaro se vuelve aún más difícil, ante la vinculación del jugador mediante un contrato con el Inter hasta 2029, además del elevado salario que percibe y de su sensación de estabilidad en la ciudad de Milán junto a su familia.

Pese a ello, algunos factores podrían tentarlo a marcharse, entre ellos vivir una nueva experiencia tras largos años en el Inter, elevar su valor futbolístico, además de obtener una mayor oportunidad de competir por títulos y premios individuales, como la Bota de Oro y el Balón de Oro, según "Sport".

El diario concluyó: "Pero a menos de dos semanas del cierre del mercado de fichajes, y con la creciente necesidad del Barcelona de contratar a un delantero puro, el intento del club catalán de romper la postura del Inter respecto a Lautaro parece una tarea sumamente difícil, después de haberse topado ya con un muro similar en sus intentos por fichar a Álvarez".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".