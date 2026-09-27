El Atlético de Madrid no ha cerrado el capítulo del derbi ante el Real Madrid pese a los días transcurridos desde el emocionante enfrentamiento, ya que las declaraciones de los jugadores del equipo siguen enviando mensajes claros hacia las protestas del club blanco por las decisiones arbitrales, encabezadas por las críticas del entrenador José Mourinho.

Según el diario español "Marca", Álex Baena, jugador del Atlético de Madrid, expresó la postura del vestuario de su equipo sobre la polémica que siguió a la victoria de los rojiblancos por 2-1, al considerar que el revuelo que generó el Real Madrid en torno al arbitraje refleja una falta de aceptación de la derrota.

Baena dijo, antes de disputar con la selección de España el partido ante Inglaterra, en el que entró como suplente: "Creo que se quejan porque han perdido. Si hubiera pasado lo contrario, no habría habido toda esta polémica sobre el arbitraje. Cuando el Real Madrid pierde ante el Atlético, intentan buscar otras cosas de las que hablar en lugar de centrarse en el partido".

Baena no se detuvo en las críticas al Real Madrid, sino que dirigió sus dardos directamente contra Mourinho, al considerar que la rueda de prensa que ofreció el entrenador tras el derbi, y en la que repasó una serie de acciones arbitrales, no fue más que una reacción a la derrota.

Dijo: "Creo que sin duda fue una especie de rabieta, porque la forma en la que apareció en la rueda de prensa, con los recortes de papel de colores, así lo pareció, y fue una prueba de que no sabe cómo aceptar la derrota".









El vestuario del Atlético considera que la actuación del árbitro Ortiz Arias fue discutible en algunas acciones, pero rechaza reducir todo el partido a las decisiones arbitrales, sobre todo porque el equipo jugó por momentos en inferioridad numérica y consideró que fue la parte superior y que mereció la victoria.

Según "Marca", el Atlético no entendió el motivo de la magnitud de las críticas procedentes del Real Madrid, especialmente porque los jugadores del equipo recuerdan enfrentamientos anteriores en el derbi en los que se produjeron decisiones arbitrales que el club consideró injustas para él, entre ellas las expulsiones de Dani Ceballos y Ángel Correa.

Por ello, los jugadores del Atlético consideran que lo ocurrido en el último derbi no puede separarse de una larga historia de polémica arbitral entre los dos rivales. Algunos miembros del equipo resumen su postura con la frase: "No están acostumbrados a que les pase a ellos", en referencia a la sensación de los equipos que se enfrentan al Real Madrid, especialmente en el estadio Santiago Bernabéu, de que han sido objeto de decisiones arbitrales polémicas.

Pese a que la tensión continúa, el Atlético espera que las consecuencias del derbi no se extiendan a los próximos enfrentamientos entre los dos equipos, ya que aún queda otro encuentro en LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu, con la posibilidad de que el choque entre ambos se repita en la Copa del Rey, la Liga de Campeones de Europa o la Supercopa de España.