Mohamed Salah, capitán de la selección de Egipto, dedicó un emotivo mensaje a su excompañero Ahmed Hegazi, tras el anuncio de la retirada oficial del defensa internacional del fútbol, recordando durante el mismo los recuerdos del largo viaje que los unió desde la infancia.

Salah publicó un conjunto de fotografías que lo mostraban junto a Hegazi a lo largo de distintas etapas de sus carreras, y las acompañó con un mensaje en el que dijo a través de sus cuentas en las redes sociales: "Un largo viaje que vivimos juntos desde nuestra infancia. Disfrutamos y fuimos felices en cada una de sus etapas, te deseo mucho éxito en lo que viene".

La despedida de Salah a Hegazi llega tras una carrera futbolística repleta de logros para el defensa egipcio, que se extendió por más de una década y media, durante la cual jugó en varios clubes dentro y fuera de Egipto, y vistió la camiseta de la selección de Egipto en numerosas ocasiones, para convertirse en uno de los defensas egipcios más destacados de su generación.

Hegazi había anunciado su retirada del fútbol a los 35 años, subrayando que su decisión tiene que ver únicamente con la retirada como jugador, y no con alejarse del deporte al que estuvo vinculado durante toda su vida.

Hegazi dijo en el mensaje con el que anunció su retirada: "Hoy anuncio mi retirada del fútbol como jugador, y no la retirada de mi pasión y mi amor por él. Gracias al fútbol por cada momento, cada desafío, cada lección y cada recuerdo que creaste conmigo. Mi viaje dentro del terreno de juego ha terminado, pero mi viaje con el fútbol continúa con la misma pasión, ambición y determinación".

A lo largo de su carrera, Hegazi jugó en los clubes egipcios Ismaily y Al-Ahly, en la Fiorentina y el Perugia en Italia, y en el West Bromwich Albion en Inglaterra, además del Al-Ittihad de Yeda y el Neom en Arabia Saudí, y logró dejar una huella clara gracias a su fortaleza defensiva y a su personalidad de líder dentro del campo.

Hegazi vivió los últimos capítulos de su carrera con el Neom, al que se incorporó en el verano de 2024 procedente del Al-Ittihad de Yeda, antes de que el club anunciara el fin de la relación contractual entre ambas partes el pasado mayo.

Diversos informes apuntan a la posibilidad de que Hegazi continúe trabajando dentro de la estructura del Neom durante el próximo periodo, aprovechando su dilatada experiencia y su personalidad de líder, ante la tendencia a contar con él dentro del cuerpo directivo o técnico del club.

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