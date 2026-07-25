Abdullah Al Majed, presidente del Al Nassr, siguió los pasos de su homólogo en el Al Ahli, Khaled Al Ghamdi, y anunció oficialmente su salida del cargo.

Diversos informes periodísticos habían confirmado que Khaled Al Ghamdi, presidente del Al Ahli, decidió abandonar su puesto para presentar su candidatura a la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol, en sustitución del anterior presidente, Yasser Al Misehal.

Pocas horas después, Abdullah Al Majed anunció su salida del Al Nassr, tras el final de su periodo reglamentario al frente del club saudí y su falta de deseo de continuar en el cargo durante el próximo periodo.

Al Majed escribió a través de su cuenta personal en la red social «X»: «Si los clubes tienen aficionados, el Al Nassr tiene enamorados; su lugar en sus corazones no cambia por más que cambien sus posiciones».

Y anunció: «Hoy dejo la silla de la presidencia tras el fin del periodo reglamentario y por mi falta de deseo de continuar en el periodo de prórroga automática del sistema de sociedades, debido a mis circunstancias laborales».

Añadió: «Viví una etapa cuyos recuerdos inolvidables llevaré conmigo, con sus momentos eternos y sus desafíos, tanto los declarados como los ocultos, coronada al final con la conquista de la liga más difícil».

Y prosiguió: «Gracias a Dios en primer y último lugar, y luego a vosotros, la afición de la lealtad que tuvo paciencia y por ello triunfó. Agradezco a mis compañeros de la junta directiva, a los miembros de honor, a los cuerpos técnicos y administrativos, a los jugadores y a todos los comités y consejos por sus esfuerzos durante un periodo lleno de historias de lealtad y pertenencia».

Y concluyó: «Regreso a la grada amarilla como estaba antes; en cuanto a los votos que poseo para elegir a la próxima directiva, serán propiedad de la afición del Al Nassr, y apoyaré a cualquier candidato que consideréis la opción ideal para el club. Sin duda, seré el primer partidario de todo aquel que sirva a la entidad nassrauí».

Algunos informes habían revelado la existencia de una tendencia a suprimir el cargo de presidente de la fundación sin ánimo de lucro de los clubes Al Nassr, Al Ahli y Al Ittihad, propiedad del Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudí, junto con su puesta a la venta durante el próximo periodo.

Cabe recordar que Abdullah Al Majed asumió la presidencia del Al Nassr durante las dos últimas temporadas y lo condujo a la conquista del título de la Liga Roshn Saudí tras una ausencia de 7 años completos.