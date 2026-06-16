Tras el 7-1 de Alemania, todo se va al traste: los aficionados se topan con un problema inesperado

La goleada de Alemania 7-1 a Curazao en el debut mundialista ha provocado un problema inesperado: adidas, patrocinador de la equipación, sufre falta de letras V, por lo que de momento no se pueden pedir las camisetas de tres jugadores alemanes en su tienda online, según BILD.

Los afectados son Kai Havertz, Deniz Undav y Aleksandar Pavlovic, este último con dos V en su apellido.

Según la prensa alemana, las camisetas no están agotadas; solo habrá que esperar más de lo previsto para recibir el pedido. De momento, los aficionados pueden acudir a tiendas físicas para imprimir su camiseta.

En la tienda insignia de Adidas en Berlín no hay problemas: el lunes se podían pedir camisetas con el nombre de cualquier internacional alemán.

Sin embargo, advierten que los nuevos pedidos no estarán listos hasta el viernes, justo a tiempo para el duelo contra Costa de Marfil.

La tienda asegura tener suficiente existencias de letras, pues pidió material extra antes del Mundial. Si la demanda no aumenta, en Berlín no habrá problemas.