Morgan Rogers marcó el gol de la ventaja a favor de los ingleses en el minuto 24, antes de que Croacia empatara en el minuto 59 a través de Petar Sučić.

Inglaterra obtuvo un penalti en el minuto 64, que el capitán Harry Kane ejecutó con éxito, para elevar el casillero de los ingleses a 12 puntos, a 3 puntos de España, líder del grupo.

Por su parte, el casillero de la selección croata se quedó congelado en 3 puntos, y fracasó en su intento de vengar la derrota sufrida en casa ante Inglaterra por 0-7 el mes pasado.

El diario Mundo Deportivo repasó las principales pinceladas del encuentro, en el que la selección croata comenzó de buena forma, jugando por su orgullo, tras su abultada derrota por 0-7 ante Inglaterra en la ciudad de Rijeka el pasado 3 de octubre.

Pero la selección de los Tres Leones logró imponer su dominio sobre el desarrollo del juego, y fue Morgan Rogers quien dio la ventaja en el marcador a la selección inglesa, tercera clasificada en el Mundial 2026.

Harry Kane fue el iniciador de la jugada, tras ceder el balón a Jude Bellingham, quien a su vez se la preparó a Morgan Rogers, y la defensa croata no logró impedir que el centrocampista del Chelsea marcara el gol de la ventaja en el minuto 24.

Anthony Gordon, jugador del Barcelona, dispuso de dos buenas ocasiones, pero sus dos disparos se marcharon lejos de la portería.

Los jugadores del entrenador Thomas Tuchel no pudieron ampliar su ventaja, sino que el jugador Petar Sučić logró el empate, aprovechando un error de Jarell Quansah, que intentó despejar el balón hacia atrás. El gol del empate llegó en el minuto 59.

En su noche excepcional, Harry Kane tuvo la última palabra, tras marcar un penalti después de que Quansah fuera sujetado por Ivan Smolčić.

Después de revisar la jugada mediante la tecnología del videoarbitraje, el árbitro del partido decidió conceder un penalti, que el capitán de Inglaterra se encargó de ejecutar con éxito, marcando el gol de la victoria.

Con la entrada de Luka Modrić a partir del minuto 76, el rendimiento de la selección croata mejoró de forma notable, y logró crear algunas ocasiones con las que habría podido alcanzar el empate, pero no pudo conseguirlo.

De este modo, la selección inglesa aseguró su acceso a cuartos de final, antes de visitar a España el próximo domingo en el estadio Metropolitano, donde el liderato del Grupo 3 del Nivel 1 estará en juego.