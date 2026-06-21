Tras el 4-0 de Arabia Saudí, un comentario polémico: ¡Quien no crea en el equipo debe ser expulsado del país!

El comentarista Manolo Lama causó revuelo en redes al pedir que se retiren los pasaportes o se expulse del país a quienes critican a la selección española, tras la goleada 4-0 a Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026.

Tras el tercer gol de Oyarzabal, en el minuto 24, declaró en el programa «Tiempo de Juego» de Cadena COPE: «Quien no crea en la selección, que entregue el pasaporte o se vaya del país sin volver. Lárgate, tío».

Luego, burlándose de quienes pidieron cambios tras el 0-0 contra Cabo Verde, añadió: «Hoy jugarán todos los que no jugaron en el partido anterior, ¿no?».

Posible récord

Oyarzabal, autor de dos goles y una asistencia en 24 minutos —posible récord para España en un Mundial—, había empezado el partido de forma excepcional.

Su compañero Alfredo Rilano recordó que ante Cabo Verde «el otro día ni siquiera tocó el balón durante media hora».

Bromas sobre el «sorteo»

Tras sentenciar el partido, el equipo de Paco González bromeó sobre la trayectoria de España en el torneo y se escuchó: «La clave es empatar con Uruguay, Megilito. Hay que hablar con el capitán uruguayo y acordar ya el orden del sorteo».

Primer cuarto

Al minuto 25, la pausa de hidratación les permitió burlarse de la evolución del fútbol: «Esto parece baloncesto». Así cerraron el simbólico «primer cuarto» con un 3-0 para España.

La euforia inundaba la cabina de la COPE, donde Lama describía con entusiasmo el partido, reflejando la satisfacción de los medios españoles tras la goleada a Arabia Saudí.

Con este triunfo, España silenció a sus críticos y lideró el Grupo H con 4 puntos, a la espera del duelo clave ante Uruguay en la tercera jornada que podría dar el pase a octavos.