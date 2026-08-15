El senegalés Édouard Mendy, portero del Al-Ahli, ya está listo para proteger la portería del equipo en el inicio de su camino en la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

El Al-Ahli visitará al Al-Anwar, que milita en la Yelo League saudí de Primera División, este lunes, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Mendy ya está listo para participar en el partido, tras haber completado el programa de rehabilitación al que se sometió durante el pasado periodo para recuperarse de su lesión.

El guardameta senegalés sufrió una lesión de esguince en la rodilla durante su participación con la selección de su país en el partido ante Noruega, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, quedando desde entonces al margen de los terrenos de juego.

El diario aclaró que Mendy se sometió a pruebas de forma y físicas durante los últimos días, que superó con éxito, para participar en los entrenamientos colectivos y estar listo para disputar los partidos.

El jugador de 34 años se había ausentado del Al-Ahli en el inicio de su camino en la Roshn Saudi League, concretamente el pasado jueves, durante la victoria por 1-0 sobre el Al-Diriyah, en el estadio Al-Awwal Park.

Cabe recordar que Mendy es considerado el actual capitán del equipo de Yeda, para el que juega desde el verano de 2023, cuando llegó a sus filas procedente del Chelsea, y contribuyó a su coronación con el título de la Liga de Campeones de Asia de élite en dos ocasiones, así como con la Supercopa saudí.