Nico Williams, extremo del Athletic de Bilbao, zanjó la polémica surgida en torno a su futuro, tras confirmar que rechazó ofertas del Barcelona, el Arsenal y el Paris Saint-Germain, subrayando que su decisión de continuar en el club vasco fue tomada por convicción, después de la victoria por 4-0 sobre el Getafe, este domingo.

El diario español "Sport" señaló que las declaraciones del jugador fueron una respuesta a las palabras de su agente, Félix Tainta, quien reveló la existencia de negociaciones con el Barcelona durante el verano de 2024, confirmando que la directiva del Athletic estaba al tanto de los contactos, pese a su enfado por la manera en que el club catalán manejó la operación.

Tainta aclaró que las negociaciones se estancaron por los problemas del Barcelona relacionados con las reglas del juego limpio financiero, señalando que la falta de garantías sobre la inscripción del jugador y su participación le llevaron a no arriesgar su futuro.

Nico respondió a estas declaraciones diciendo: "Félix se equivocó en sus palabras, las cosas no son así", y aseguró que la decisión final sobre su futuro recae en él, en su hermano y en su familia, añadiendo que los detalles de lo que ocurre dentro del seno familiar solo los conocen sus miembros.

El extremo español insistió en que nunca dudó de su deseo de continuar en el Athletic de Bilbao, pese a las ofertas que recibió, afirmando: "Le dije que no al Barcelona, al Arsenal, al Paris Saint-Germain y a muchos otros clubes, porque estoy aquí".

Nico había renovado su contrato con el Athletic de Bilbao hasta el 30 de junio de 2035, confirmando así su compromiso de continuar su trayectoria con el equipo.

El jugador también se refirió a las críticas que recibió a través de las redes sociales, asegurando que "las redes sociales no son la vida real", y que se centra en las personas que le rodean, buscando ser un ejemplo para los niños que lo ven como un modelo a seguir.