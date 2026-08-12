El Real Madrid ha dirigido su mirada hacia un nuevo objetivo en el mercado de fichajes tras el fracaso de sus intentos por incorporar a Rodri, la estrella del Manchester City, que prefirió marcharse al Barcelona esta temporada.

La petición del entrenador del Real Madrid, José Mourinho, de contratar a un centrocampista ha llevado a Florentino Pérez, presidente del club, a pensar en un nombre conocido: Martin Zubimendi, la estrella del Arsenal, según el diario "Sport".

Numerosos informes de la prensa inglesa apuntaron a que la incorporación del brasileño Bruno Guimarães por parte del Arsenal podría reducir las posibilidades de que Zubimendi tenga protagonismo con el conjunto londinense la próxima temporada, por lo que el club no descarta su salida.

Pese a su importancia en los planes del entrenador Mikel Arteta la temporada pasada, en la que disputó todos los partidos de la Premier League con el equipo londinense, el club no desea que el valor de mercado del jugador descienda como consecuencia de la falta de minutos.

Lo cierto es que el jugador español ya había perdido su papel destacado en los últimos compases de la temporada, hasta el punto de que no fue titular en la final de la Champions League.

Además, el Arsenal necesita vender a algunos jugadores para disponer de la flexibilidad financiera necesaria para seguir reforzando la plantilla en posiciones clave, como la de extremo izquierdo.

Y aquí surge el nombre del Real Madrid; pues el club blanco ya había mostrado interés por el centrocampista vasco el verano pasado, antes de que este último fichara por el Arsenal procedente de la Real Sociedad por unos 60 millones de euros.

Zubimendi elevaría de forma notable el nivel de las aspiraciones del conjunto blanco, especialmente en la fase de posesión del balón, y, además, Florentino Pérez podría compensar la operación fallida de Rodri, después de que este último prefiriera marcharse al Barcelona en lugar del Real Madrid.

No obstante, la incorporación del centrocampista de 27 años depende de que se alcance un acuerdo con el Arsenal y de la salida de uno de los jugadores del conjunto merengue, dado que todas las plazas en la lista del primer equipo están ocupadas actualmente.