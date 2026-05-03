Tras dejar el Tottenham Hotspur, John Heitinga se prepara para un espectacular regreso al fútbol profesional

Arne Slot seguirá, de momento, como entrenador del Liverpool tras una buena racha en abril. Sin embargo, The Telegraph informa de cambios en el cuerpo técnico.
Según el medio británico, Giovanni van Bronckhorst fichará por el Feyenoord. El actual segundo de Slot es candidato a integrar el “cuerpo técnico” de Róterdam, aunque se desconoce su rol.
Por ello, se menciona a John Heitinga como posible sustituto de Van Bronckhorst, en caso de que este abandone el Liverpool. «Fue una pieza clave del cuerpo técnico con el que Slot se proclamó campeón la temporada pasada y ahora es sin duda una opción», afirma The Telegraph.
También suena Etiënne Reijnen, quien ya colaboró con Slot en el Feyenoord y tenía previsto acompañarlo en 2024, pero carecía de la documentación requerida; ahora ese obstáculo habría desaparecido.
Reijnen, conocido por sus precisos saques de banda, se sumaría al Liverpool con o sin la salida de Van Bronckhorst. «Siempre buscamos formas de mejorar el club, ya sea con un jugador o con un miembro del cuerpo técnico», declaró Slot en rueda de prensa.
Aunque ha estado bajo presión parte de esta temporada, se espera que se quede. “A 12 meses de que termine su contrato, tendría derecho a valorar sus opciones tras el último partido contra el Brentford, pero ese no es su estilo”.
«Mientras tanto, el Liverpool sigue convencido de que él volverá a encarrilar al equipo», concluye The Telegraph.