El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, aprovecha el parón internacional para permitir que el equipo se relaje tras la derrota en el derbi madrileño en el estadio Metropolitano, y trabaja en la elaboración de un plan individual para cada jugador con la vista puesta en la próxima etapa.

Despejar la mente y prepararse para el futuro: ese es el lema de Valdebebas durante estas largas vacaciones. Mourinho quiere aprovechar las próximas dos semanas para lograr dos objetivos: permitir que sus jugadores se relajen tras la derrota ante el Atlético de Madrid y, al mismo tiempo, comenzar preparaciones individuales de cara a lo que viene, según informó el diario "Marca".

Por ello, no habrá un programa de entrenamiento uniforme en Valdebebas, y cada jugador se someterá a su propio programa en función de sus necesidades individuales.

El técnico portugués ya había accedido previamente a conceder a los jugadores cuatro días de descanso tras el derbi, incluso antes de la derrota ante el Atlético de Madrid. Los jugadores regresarán mañana viernes y, a partir de entonces, comenzarán un programa de entrenamiento diseñado específicamente para ellos. El objetivo es que este descanso sea fructífero.

Algunos disfrutarán de más descanso, mientras que otros seguirán entrenando, y otros aprovecharán estas dos semanas para realizar ejercicios específicos que no pudieron completar durante la pretemporada.

Entre los jugadores que permanecen en el Real Madrid se encuentran: Courtois, Lunin, Asensio, Militao, Carreras, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Thiago y Rodrygo.

No todos se someterán al mismo calendario ni a la misma carga de trabajo; el cuerpo técnico diseñará sesiones de entrenamiento y días individuales según las necesidades de cada jugador. No se trata solo de descansar, sino de aprovechar este periodo para una preparación óptima de cara a la próxima etapa.

La situación será distinta para los jugadores lesionados. Militao, Rodrygo y Mendy tendrán que seguir acudiendo a Valdebebas durante toda la semana para completar sus programas de recuperación. Para ellos no hay lugar para el descanso, ya que el objetivo es aprovechar cada día para mejorar su condición física.

Según el mismo diario, Valverde también se someterá a sesiones de entrenamiento especiales durante este periodo, mientras que Asensio se someterá a pruebas, pues aprovechará este tiempo para determinar si pasa por el quirófano o no, en función de la evolución de su lesión en el hueso de la pierna.

El caso de Tchouaméni es de suma importancia, ya que el centrocampista francés tendrá ahora la oportunidad de completar parte de los entrenamientos de pretemporada que no pudo realizar, en un intento de recuperar su mejor nivel.

El problema de Mourinho radica en que esta tarea será limitada: gran parte de su plantilla estará lejos de Valdebebas, ya que quince jugadores del Real Madrid han sido convocados por sus selecciones nacionales para disputar partidos internacionales entre los meses de septiembre y octubre.

Mourinho afrontará dos semanas con una plantilla mermada, pero está decidido a aprovechar este periodo al máximo. El objetivo no se limita a que los jugadores lesionados recuperen su plena forma física o a dar descanso a quienes lo necesitan, sino que también incluye construir el equipo que disputará los próximos partidos. A esta labor contribuirán varios jugadores del equipo juvenil, que tendrán una nueva oportunidad con el primer equipo.

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