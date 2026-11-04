El Atlético de Madrid recibió un duro golpe antes de su esperado enfrentamiento ante el Barcelona, después de confirmarse la ausencia del defensor argentino Cristian Romero en el partido previsto para el próximo domingo, debido a la lesión muscular que también lo mantendrá apartado de la concentración de la selección de su país durante el próximo parón internacional.

Diego Simeone pierde a uno de sus principales pilares defensivos en un enfrentamiento que podría dar al Atlético la oportunidad de terminar la jornada actual como líder de la tabla de LaLiga, en caso de superar al equipo del entrenador Hansi Flick.

Romero sufrió un problema muscular que le impidió participar en los partidos ante el Bayern de Múnich, el martes, y ante el Levante, el pasado sábado, después de haber realizado entrenamientos durante la semana preparándose para ser titular ante el conjunto valenciano, antes de que la lesión lo obligara a quedar fuera de los planes de Simeone.

Según el diario "Marca", la pérdida para el Atlético no se limita al partido ante el Barcelona, ya que el capitán de la selección de Argentina también se perderá los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, previstos para los días 13 y 17 de noviembre.

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La ausencia de Cristian Romero llega horas después de que el Barcelona anunciara la baja de su estrella del mediocampo actual y exrojiblanco Rodri para el esperado partido de LaLiga, debido a su lesión en el partido ante el Aston Villa el pasado martes.

Una ausencia determinante desde el inicio de la temporada

La ausencia de Romero representa una gran pérdida para el Atlético, teniendo en cuenta el impacto defensivo que ha dejado desde su llegada al equipo, después de convertirse rápidamente en uno de los líderes del nuevo proyecto, a pesar de haber disputado solo 8 partidos, con 6 encuentros en LaLiga y dos en la Liga de Campeones de Europa.

El defensor argentino, que anteriormente lideró la línea defensiva del Tottenham, era un viejo objetivo del cuerpo técnico del Atlético, y ha demostrado desde su llegada al estadio "Metropolitano" su importancia dentro del equipo, algo que quedó claro durante su ausencia en el enfrentamiento ante el Bayern de Múnich.

La lesión actual es una continuación de un problema muscular que sufrió durante el enfrentamiento ante el Espanyol, después de pedir su sustitución en aquel partido, antes de que el diario "Marca" revelara que necesitaba unos 10 días para recuperarse, para regresar después a los terrenos de juego y sufrir una nueva recaída.