Fermín López, centrocampista del Barcelona, reveló su postura sobre la posibilidad de que el club catalán fiche al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, durante lo que resta del mercado de fichajes veraniego, en un momento en el que el Barcelona busca un nuevo delantero para compensar las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Fermín, en declaraciones recogidas por el diario español "Sport", afirmó que Álvarez sería una incorporación adecuada para la plantilla del Barcelona, aunque evitó entrar en detalles sobre la operación, por respeto a la vinculación contractual del jugador con el Atlético de Madrid.

El jugador del Barcelona añadió: "Me encanta. Es un gran futbolista, pero al final es jugador del Atlético. No puedo ir más allá", señalando que la forma de jugar actual del equipo podría ayudar a Álvarez a integrarse rápidamente en caso de completarse su traspaso al estadio Spotify Camp Nou.

Las declaraciones de Fermín llegan en un momento en el que la dirección del Barcelona intensifica sus gestiones para cerrar el asunto del nuevo delantero, ya que Álvarez representa el objetivo prioritario para la dirección deportiva encabezada por Deco. Sin embargo, la firmeza del Atlético de Madrid en su postura de negarse a negociar complica la posibilidad de completar la operación, lo que empuja al club catalán a prepararse para opciones alternativas si no se produce avance alguno en los próximos días.

Al mismo tiempo, Fermín considera que el Barcelona ya cuenta con más de un jugador capaz de ocupar la posición de delantero puro, explicando que él mismo también puede desempeñar ese papel, junto a Dani Olmo y Raphinha, además de señalar la capacidad de Anthony Gordon para jugar como delantero.

Dijo: "¿Quién jugará de delantero? No lo sé, pero Gordon también puede jugar como delantero, y también Dani Olmo, Raphinha y yo. Puedo adaptarme", explicando que ya había jugado como falso nueve en los equipos de las categorías inferiores del Barcelona, y que la posición está próxima a su rol favorito como centrocampista ofensivo.

Fermín elogió los nuevos fichajes del Barcelona, encabezados por Gordon y Karim Adeyemi, considerando que el equipo ha incorporado a jugadores que poseen características que no estaban suficientemente presentes la temporada pasada. También dio la bienvenida a la llegada de Rodri, subrayando que es un jugador de talla mundial y que aportará mucho al equipo.

El centrocampista español también abordó su decisión de cambiar el número de su camiseta del 16 al 7, explicando que sentía tristeza por dejar el número que había llevado durante sus primeros años con el equipo, pero afirmó su confianza en que el número quedará en "buenas manos".

Fermín habló asimismo sobre la salida de Ferran Torres, expresando su tristeza por la marcha de su compañero del equipo, aunque insistió en que la decisión es personal y debe respetarse, deseándole suerte en su próxima etapa.

En el plano personal, Fermín aseguró que el interés del Chelsea en sus servicios durante el pasado verano no cambió su postura, subrayando que su deseo de continuar en el Barcelona era claro, el club que considera el club de su vida.

El jugador elogió también a su entrenador Hansi Flick, afirmando que su relación con el técnico alemán es muy buena, y que le ha ayudado a evolucionar tanto a nivel personal como futbolístico durante los dos últimos años.

Fermín recordó una de las etapas más difíciles de su carrera, cuando jugó cedido en el Linares, revelando que en aquel periodo no esperaba regresar al Barcelona ni llegar al primer equipo, antes de que su carrera cambiara de forma llamativa gracias a su nivel y a la anotación de numerosos goles.

También habló de la lesión que le privó de participar con la selección española en el Mundial, afirmando que ver el torneo desde casa fue una experiencia difícil, pero que le enseñó a valorar más la salud y la vida cotidiana, antes de cerrar el capítulo de la lesión y afirmar sus ganas de volver a los terrenos de juego y ofrecer su mejor nivel con el Barcelona.