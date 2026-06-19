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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Tras cinco años, un cambio arbitral inesperado sacude el fútbol saudí

1ª División
Arabia Saudita

El Al-Nasr se proclamó campeón de la Liga Saudí la temporada pasada

Tras casi cinco años de estabilidad, el fútbol saudí afrontará un cambio inesperado en el arbitraje la próxima temporada.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el uzbeko Farhad Abdullah, director del departamento de arbitraje de la Federación Saudí de Fútbol, ha dejado su cargo tras cinco años.

Se despidió por mensaje de voz y entregó a la Federación Saudí un informe técnico detallado con evaluaciones exhaustivas de cada árbitro.

Llegó en 2021 y impulsó la formación arbitral con múltiples cursos y charlas técnicas.

En las próximas horas se anunciará a su sucesor, que reemplazará también al suizo Manuel Navarro.

La pasada temporada fue polémica: la afición del Al-Ahli acusó favoritismo hacia el Al-Nassr y su estrella, Cristiano Ronaldo, para ganar el título.

El Al-Nassr recuperó la Liga Roshen tras siete años y dio a Ronaldo su primer título en Arabia, fichado en enero de 2023 tras dejar el Manchester United.

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