En un acontecimiento excepcional, Lionel Messi se prepara para regresar a España, no para enfrentarse al Real Madrid, sino para encontrarse cara a cara con la comunidad educativa de España, en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Oviedo, al norte del país.

Esta esperada visita se enmarca en la concesión a Messi del Premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2026, el máximo reconocimiento deportivo y cultural de España, que obtuvo el pasado 3 de junio, convirtiéndose así en el primer futbolista de la historia en recibir este galardón de forma individual desde su creación en 1987.

El diario argentino "Olé" aclaró que el encuentro no será un simple acto protocolario, sino una charla y una actividad educativa dirigida principalmente a niños y jóvenes, dentro del programa cultural "Semana de los Premios", abierto al público de forma gratuita.

El eje del encuentro será el proyecto "El juego del número 10", la innovadora iniciativa educativa lanzada por la Fundación Princesa de Asturias e inspirada en la propia figura de Messi, en el marco de la cual se pidió a los alumnos de las escuelas de la región, a partir de unas declaraciones previas de la estrella argentina, que imaginaran una forma nueva e innovadora de jugar al fútbol dentro de sus colegios, en un intento de vincular los valores del deporte con la creatividad y la educación.

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El jurado del premio había otorgado a Messi este galardón en reconocimiento a su "talento deslumbrante y su trayectoria deportiva excepcional", elogiando asimismo su "incansable y continua labor benéfica para mejorar el acceso a la educación y la atención sanitaria de los niños más desfavorecidos", y destacó igualmente su comportamiento ejemplar dentro del campo, su constancia, su humildad y su compromiso con el equipo como campeón del mundo con Argentina en 2022.

Con este reconocimiento, la Pulga se suma a una lista de leyendas mundiales que ya habían recibido el premio, como la leyenda del tenis Serena Williams, el maratoniano Eliud Kipchoge, la leyenda del atletismo Carl Lewis y las estrellas del baloncesto español Pau y Marc Gasol.



