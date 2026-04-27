«Tras Ceballos, el Ajax vuelve a interesarse por un jugador del Real Madrid»

El Ajax sigue al lateral derecho de 19 años Jesús Fortea, del Real Madrid Castilla, según el experto en fichajes Matteo Moretto.

El director técnico, Jordi Cruijff, busca refuerzos y ya observó al Barça Atlètic.

Según Moretto, el Ajax también se ha interesado por Fortea, considerado un talento prometedor en Madrid. Esta temporada ha jugado quince partidos de Liga con el Castilla, de la tercera división española, y ha adquirido experiencia en la UEFA Youth League.

Todavía no ha debutado con el primer equipo, aunque ya ha entrado en varias convocatorias. Transfermarkt valora su pase en tres millones de euros.

No obstante, Ajax no está solo: Bayer Leverkusen, Sporting de Portugal y Como también lo siguen.

Además, Ajax sigue a Dani Ceballos: el centrocampista, con 214 partidos en el club blanco, saldría de Madrid este verano.

Con 214 partidos a sus espaldas, el centrocampista de 29 años ha perdido protagonismo tras una lesión. Su contrato vence en 2027 y Transfermarkt fija su valor en ocho millones de euros.