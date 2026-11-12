Compartir Sigue a GOAL en Google

El Crystal Palace anunció oficialmente la destitución de su entrenador francés Pierre Sage de su cargo, pocos meses después de asumir la responsabilidad, debido al declive de los resultados del equipo en la Premier League y a su fracaso en lograr el arranque esperado durante la presente temporada.

Anuncios

El Crystal Palace anunció oficialmente la destitución de su entrenador francés Pierre Sage de su cargo, pocos meses después de asumir la responsabilidad, debido al declive de los resultados del equipo en la Premier League y a su fracaso en lograr el arranque esperado durante la presente temporada.

El club londinense señaló en un comunicado oficial este jueves: "El Crystal Palace confirma que Pierre Sage ha dejado su cargo como entrenador".

La decisión llegó tras una serie de resultados negativos que pusieron en entredicho el futuro del técnico francés, ya que solo logró dos victorias en 10 partidos de la Premier League, frente a cinco derrotas, encontrándose incapaz de generar la mejora requerida en el rendimiento y los resultados del equipo.

La salida del entrenador del Crystal Palace llega pocas horas después de la decisión de la directiva del Manchester United de destituir al entrenador inglés Michael Carrick.

Anuncios Anuncios

La última derrota ante el Liverpool por 3-1 en el estadio del Crystal Palace supuso un duro golpe para la situación de Sage, sobre todo porque el equipo cayó al último puesto de la tabla de clasificación, quedando lejos de la imagen que la directiva aspiraba a ofrecer desde el inicio de la temporada.

Related Topics

El sufrimiento del Crystal Palace no se detuvo en la competición de la Premier League, ya que el equipo también afrontó dificultades en la Europa League, después de sumar solo cinco puntos en los primeros cuatro partidos, un balance que no le otorgó la estabilidad necesaria para continuar su andadura continental con confianza.

Sage había asumido la dirección del Crystal Palace después de decidir abandonar el Lens francés, en busca de una nueva oportunidad en la Premier League y de vivir una experiencia diferente en su trayectoria como entrenador, pero los resultados no le ayudaron a afianzarse dentro del club londinense.

Anuncios

Con la sucesión de derrotas y la ausencia de indicios claros de mejora en el rendimiento, aumentaron las presiones sobre el técnico francés, en un momento en que la directiva esperaba que el equipo recuperara su equilibrio y compitiera de mejor manera tanto a nivel nacional como continental.

Según los informes, Sage no logró construir una dinámica sólida dentro del equipo ni ofrecer lo suficiente para convencer a los responsables del club de su capacidad para cambiar el rumbo, por lo que la directiva finalmente decidió poner fin a la colaboración con él y abrir una nueva página en busca de un entrenador capaz de salvar la temporada.

Anuncios

El Crystal Palace ya ha comenzado a estudiar varios nombres candidatos para suceder al técnico francés, y Thomas Frank figura entre las opciones más destacadas sobre la mesa, junto a Sean Dyche, quien posee una gran experiencia en el manejo de equipos que afrontan el riesgo de descender de la Premier League.

Dyche cuenta con un historial notable en este tipo de desafíos, después de llevar al Burnley a ascender a la Premier League en dos ocasiones y lograr mantener su presencia entre los grandes durante seis temporadas consecutivas, además de conseguir salvar al Everton del descenso durante su experiencia con el equipo.

Anuncios

De este modo, la aventura inglesa de Pierre Sage termina rápidamente, después de abandonar el Lens en busca de una oportunidad para demostrar sus capacidades en la Premier League, pero sin poder lograr los resultados que le garantizaran la continuidad, por lo que el Crystal Palace inicia la búsqueda de un nuevo entrenador que devuelva al equipo al buen camino.