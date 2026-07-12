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Karim Malim

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Tras brillar en el Mundial, un gigante europeo persigue a Yassine Bono

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Una sola actuación desata las especulaciones sobre el futuro del marroquí

Según medios turcos, el portero marroquí Yassine Bounou, del Al-Hilal, interesa al Fenerbahçe este verano, lo que confirma su prestigio tras sus buenas actuaciones con club y selección.

Según el diario turco «Fanatik», la directiva del club estudia fichar a Bono por la posible salida del brasileño Ederson, especialmente la Juventus italiana.

El informe añade que el club ya prepara una lista corta de candidatos para sustituirle, encabezada por Yassine Bono, destacado con el Al-Hilal y con Marruecos en el Mundial 2026.

Las especulaciones crecieron tras seguir Bono la cuenta oficial del club en redes, gesto que muchos interpretan como un indicio de contactos. aunque no confirma negociaciones.

Bono tiene contrato con el Al-Hilal hasta 2027, por lo que cualquier movimiento requiere el visto bueno del club saudí, que aún no se ha pronunciado.

Su experiencia y regularidad con Marruecos, el Sevilla y el Al-Hilal lo mantienen entre los porteros más cotizados del mercado.

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