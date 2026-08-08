Tras brillar en el Mundial: la Liga saudí persigue a un exjugador del Manchester United

Algunos clubes de la Roshn Saudi League han entrado en competencia con sus homólogos de la Premier League inglesa por el fichaje del exjugador del Manchester United, durante el actual periodo de fichajes de verano.

El fiable periodista Ben Jacobs afirmó que el congoleño Axel Tuanzebe, exdefensa del Burnley, estudia las ofertas que le han llegado tras su participación en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Tuanzebe fue una de las figuras más destacadas de la selección de la República Democrática del Congo en el Mundial, y jugó un papel clave en la superación de la fase de grupos en su primera participación histórica, antes de la derrota ante la selección de Inglaterra por muy poco.

Ben Jacobs explicó que el jugador de 28 años se ha convertido en agente libre, y cualquier club tiene derecho a ficharlo de forma gratuita durante el actual periodo de fichajes de verano, tras la finalización de su contrato con su anterior club, el Burnley.

Algunos clubes de la liga saudí desean fichar a Tuanzebe de forma gratuita, aunque se enfrentan a la competencia de algunos clubes de la Premier League inglesa, encabezados por el Everton y el Brentford.

Tuanzebe comenzó su carrera futbolística con fuerza, ya que se formó en la academia del Manchester United, y disputó algunos partidos con el primer equipo, pero salió en una serie de cesiones, hacia el Aston Villa, el Nápoles y el Stoke City.

El defensa congoleño jugó con el Ipswich Town entre 2023 y 2025, antes de fichar por el Burnley durante el pasado periodo de fichajes de verano, pero se marchó de nuevo tras el descenso del equipo de la Premier League.