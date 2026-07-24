El club Al-Diriyah anunció la contratación de un nuevo portero, procedente del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, pese a haber incorporado a un guardameta anterior, Amín Al-Bujari.

El club Al-Diriyah había anunciado anteayer jueves la contratación del portero Amín Bujari en una operación como agente libre, tras la finalización de su contrato con su anterior club, Al-Fateh.

Y unas 24 horas después, el club Al-Diriyah anunció, a través de su cuenta oficial en "X", la contratación de un nuevo portero, el bosnio Nikola Vasilj, en una operación como agente libre, tras la finalización de su contrato con su anterior club alemán, el St. Pauli.

Vasilj se convirtió en el quinto fichaje del Al-Diriyah durante el actual mercado de fichajes de verano, después de Amín Al-Bujari procedente del Al-Fateh, Saíd Al-Rabíi del Al-Ajdud, Hattan Bahebri del Al-Julud y el senegalés Clayton Diandy del Aris de Salónica griego.

Vasilj cuenta con una destacada trayectoria, durante la cual jugó en numerosos clubes bosnios, antes de fichar por el Núremberg alemán, el Zorya Luhansk ucraniano y, por último, el St. Pauli, al que condujo al ascenso a la liga alemana.

Asimismo, el jugador de 30 años fue el portero titular de la selección de Bosnia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, y la condujo a la clasificación para los dieciseisavos de final, pero su portería encajó 8 goles en 4 partidos, a un promedio de dos goles por encuentro.