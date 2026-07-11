Tras Benzema y Fabinho, Al-Ittihad elige a su nuevo capitán

El Al-Ittihad ya eligió al nuevo capitán para la próxima temporada, tras la salida de Karim Benzema y la inminente partida de Fabinho.

Benzema lució el brazalete desde su llegada procedente del Real Madrid en 2023, y en febrero lo heredó Fabinho tras el traspaso del francés al Al-Hilal.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el Al-Ittihad ha elegido al defensa portugués Danilo Pereira como nuevo capitán para la próxima temporada, en caso de que Fabinho también se marche.

El brasileño, cuyo contrato venció al final de la pasada temporada, puede marcharse gratis y no se le renovará.

De confirmarse la salida del brasileño, Pereira portará el brazalete la próxima temporada bajo las órdenes del nuevo técnico alemán Jens Wessing, quien firmó contrato hasta 2028.

Fesing reemplaza al portugués Sergio Conceição tras acabar quintos en la Liga Saudí y caer en cuartos de la Champions asiática y en semifinales de la Copa del Rey.

El «Al-Amid» competirá por tres títulos: la Liga Roshen de Arabia Saudí, la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y la Liga de Campeones de Asia, donde arrancará desde la fase preliminar.