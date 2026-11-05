Tras Bentaleb, Klopp le arrebata una nueva carta a Marruecos

La selección de Marruecos recibió un nuevo golpe en su política de captación de talentos con doble nacionalidad, después de que Wael Mohya, centrocampista del Borussia Mönchengladbach, eligiera representar a la selección de Alemania tras su primera convocatoria con el combinado absoluto dirigido por el técnico Jürgen Klopp.

Klopp anunció este jueves la lista de Alemania de cara a los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, en la que figura Mohya, de 17 años, junto a un grupo de jóvenes talentos, dentro de la apuesta del técnico por renovar la selección y dar oportunidades a los nombres emergentes.

Mohya, nacido en la ciudad de Mettmann, cerca de Düsseldorf, de padres marroquíes, es uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol alemán, después de llamar la atención con su nivel en el Mönchengladbach, donde logró anotar dos goles consecutivos en la Bundesliga pese al difícil arranque de su equipo esta temporada.

Klopp resuelve la pugna con Marruecos

La convocatoria de Mohya no fue una sorpresa desde el punto de vista deportivo, dada la evidente admiración de Klopp por el potencial del jugador, pero el paso supone una decepción para la Federación Marroquí, que durante el último periodo intentó convencerle de representar a Marruecos.

Según un informe del sitio «Afrik Foot», el cuerpo técnico de la selección marroquí, encabezado por Mohamed Ouahbi, contactó recientemente con el jugador en un intento de incorporarlo a la lista de la concentración de noviembre, pero Mohya pidió tiempo para pensarlo, sin cerrar la puerta a la selección marroquí.

Pese a ello, los indicios procedentes del entorno del jugador apuntaban a su inclinación por elegir a Alemania, antes de que Klopp entrara en escena en las negociaciones y mantuviera conversaciones personales con la joven promesa para explicarle su proyecto y convencerlo de iniciar su trayectoria internacional con la selección alemana.

La convocatoria de Mohya llegó como colofón a su notable progresión, sobre todo porque cuenta con experiencia previa en las selecciones alemanas de categorías inferiores, además de su destacada presencia en la Bundesliga pese a su corta edad.

Klopp explica los motivos de la convocatoria de Mohya

Por su parte, Klopp no ocultó su admiración por las cualidades del jugador del Mönchengladbach, al afirmar que su convocatoria se enmarca en una visión a largo plazo para construir el futuro de la selección alemana.

El técnico alemán dijo sobre el jugador: «Es uno de esos casos en los que hay que prestar mucha atención. No hay muchos jugadores de 17 años que participen actualmente en la Bundesliga, y eso de por sí ya es un logro excepcional. Pero no solo participa, sino que ofrece un nivel muy bueno».

Y añadió, según recogió el diario «Marca»: «Contacté con él y con su familia, y hablamos sobre la manera en que queremos abordar el asunto. Estoy realmente interesado en construir el futuro con estos jugadores, entre ellos Wael, sin hacer ninguna promesa ni nada por el estilo».

Klopp aclaró que la presencia de Mohya en la concentración representa una oportunidad para adquirir experiencia y conocer de cerca el ambiente de la selección absoluta, al decir: «Acordamos incorporarlo básicamente para que viva la experiencia. Es importante que viva por sí mismo los entrenamientos cuando se le presente esta oportunidad».

Subrayó que la continuidad del jugador en la selección seguirá estando ligada a su rendimiento y a su comportamiento, dentro y fuera del campo, antes de bromear diciendo: «Yo no tenía tanta confianza en mí mismo como él cuando tenía diecisiete años, ¡pero tampoco era tan bueno como él a esa edad!».

El segundo golpe tras Younes Bentaleb

La elección de Mohya trae a la memoria el caso de Younes Bentaleb, delantero del Eintracht Frankfurt, que prefirió representar a Alemania el pasado septiembre, después de que la Federación Marroquí intentara captarlo.

Según el informe, Klopp también desempeñó un papel influyente en la decisión de Bentaleb, quien ya había justificado su elección diciendo: «Cuando te llama Klopp, tienes que ir».

De este modo, Marruecos pierde la oportunidad de incorporar un nuevo talento de origen marroquí en favor de Alemania, en un breve periodo de tiempo, después de que se repitiera el escenario con jugadores a los que la Federación Marroquí buscaba convencer de vestir la camiseta de Marruecos.