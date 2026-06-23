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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Tras batir su récord histórico, Klose envía un mensaje especial a Messi

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Klose felicita a Messi tras perder su récord mundialista

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales con 18 tantos, tras marcar dos en la victoria 2-0 sobre Austria.

El anterior récord pertenecía al alemán Miroslav Klose, quien lo felicitó con deportividad. El alemán había logrado el récord en el Mundial 2014 al anotar en la semifinal 7-1 contra Brasil.

En declaraciones al diario alemán «Süddeutsche Zeitung», Klose afirmó: «Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Enhorabuena, campeón!», y lo llamó «genio».

El relevo se produjo en el Mundial 2026, cuando Messi igualó el récord con un hat-trick ante Argelia y luego lo superó con un doblete contra Austria.

Klose ya admiraba a Messi y aseguraba que el récord caería algún día, deseando que fuera el argentino quien lo batiera: «El récord se iba a batir tarde o temprano, y estoy muy contento de que haya sido Messi quien lo haya batido».

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