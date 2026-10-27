Informes periodísticos revelaron la situación del brasileño Wenderson Galeno, extremo del Al-Ahli, respecto a su participación en el pequeño clásico ante el Al-Shabab, en la Liga Roshn de Arabia Saudí.

El Al-Ahli visitará al Al-Shabab el próximo viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Galeno está cerca de regresar al Al-Ahli, después de mostrar una mejoría notable durante las últimas horas, tras la lesión que lo apartó del equipo recientemente.

El extremo brasileño se ausentó de los partidos del Al-Ahli ante el Al-Fayha y el Al-Khaleej en la Liga Roshn de Arabia Saudí, y ante el Al-Wasl emiratí y el Al-Gharafa catarí en la Liga de Campeones de Élite de Asia, debido a la lesión en el músculo aductor.

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El diario aclaró que el neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, desea que todos los lesionados regresen antes del clásico ante el Al-Shabab, y en primer lugar Galeno, aunque espera conocer el informe médico de cada uno de ellos.

El futbolista de 29 años ha disputado 11 partidos con el Al-Ahli desde el inicio de la presente temporada, en los que logró marcar un único gol, sin dar ninguna asistencia.

Cabe recordar que el Al-Ahli ocupa el quinto puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí con 21 puntos, cosechados a base de 7 victorias y 3 derrotas, a 6 puntos del Al-Hilal, líder de la competición.