Diversos informes de prensa han revelado la fecha de regreso del brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Al-Hilal, a la actividad con el equipo, tras su ausencia en los tres últimos partidos por lesión.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Martinelli estará listo para participar en los entrenamientos colectivos del conjunto de la capital en cuanto regrese, tras el final del largo periodo de descanso.

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, había decidido conceder a todos los jugadores diez días de descanso después del aplazamiento de los partidos de la decimotercera jornada de la Roshn League, a raíz del aplazamiento de la Copa Asiática de Naciones 2027.

El periódico explicó que el jugador brasileño avanza correctamente en su programa de recuperación conforme al plan establecido, lo que le permitirá volver a los entrenamientos en cuanto termine el descanso.

Martinelli sufrió la lesión durante la victoria del Al-Hilal sobre el Al-Qadisiyah por 3-2, el pasado 23 de octubre, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Roshn League.

Esa lesión provocó la ausencia del exjugador del Arsenal en tres partidos del "Líder", ante el Al-Fateh en la Roshn League, y frente al Al-Shamal catarí y el Shabab Al-Ahli emiratí en la Liga de Campeones de Asia Élite.

Cabe recordar que Martinelli ha disputado con el Al-Hilal 8 partidos en las distintas competiciones desde el inicio de la presente temporada, en los que ha logrado marcar 6 goles, sin dar ninguna asistencia hasta el momento.