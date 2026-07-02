Tras asumir la presidencia del Barcelona, Laporta recibe un mensaje inesperado de su principal enemigo, Víctor Font

Víctor Font, candidato en las elecciones del FC Barcelona del 15 de marzo, envió un mensaje a Juan Laporta tras su toma de posesión como nuevo presidente ayer miércoles.

Laporta asumió ayer su cuarto mandato tras una ceremonia en el Auditorio 1899, con autoridades políticas, deportivas y exjugadores.

Font, según «Mundo Deportivo», le deseó éxito en una etapa decisiva para el club: llevar a cabo y financiar las reformas del Camp Nou, lograr la sostenibilidad económica, reforzar la estructura social e institucional, y desarrollar un proyecto deportivo que nos permita volver a ganar la Liga de Campeones y competir por el mayor número posible de títulos en todas las categorías».

Y añadió: «A nivel institucional, estamos dispuestos a ayudar al presidente y al Consejo de Administración en todo lo posible, al tiempo que seguiremos velando por los intereses del club. ¡Viva el Barcelona, viva Cataluña!».

Sorprende esta carta, pues Font fue uno de los principales rivales y críticos de Laporta.