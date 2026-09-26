El estadio "Camp Nou", en su imagen renovada, ya no es solo una fuente de victorias para el equipo del entrenador Hansi Flick y un pilar económico vital para el club Barcelona, sino que se ha convertido en un símbolo que devuelve con fuerza al gigante catalán a la vanguardia del mapa futbolístico mundial.

Tras su elección oficial, a mediados de este mes, para acoger la final de la Liga de Campeones de Europa de 2029, reina un clima de optimismo y satisfacción en todos los ámbitos catalanes por la posibilidad de que el estadio albergue también el partido final del Mundial 2030, que se celebra con la organización conjunta de España, Portugal y Marruecos.

Las instituciones catalanas y el club Barcelona respaldan esta candidatura con gran entusiasmo, apoyándose en la disponibilidad y los planes estructurales que las entidades competentes establecieron desde hace tiempo. Y a pesar de que la elección del estadio para la final de la Champions aumentó la dosis de optimismo, la competencia sigue siendo feroz con el candidato más destacado y fuerte, el "Estadio Hassan II" en la ciudad marroquí de Casablanca, además de la entrada del feudo "Santiago Bernabéu" en Madrid en el círculo de la competencia.

En este sentido, Berni Álvarez, consejero de Deportes del Gobierno catalán, comentó durante sus recientes declaraciones al programa "Tot Costa", según recogió el diario español "Marca", diciendo: "El Camp Nou es el mejor escenario que existe para acoger la final. No hablo por un optimismo abstracto, sino que me baso en una realidad tangible; pues creo que el Spotify Camp Nou representa la sede ideal para la final del Mundial 2030".

Y Álvarez añadió, aclarando la magnitud de la coordinación: "Hemos realizado un trabajo excepcional hasta ahora con una coordinación rigurosa con el Ayuntamiento de Barcelona y el club, y ello con un estilo tranquilo y alejado del ruido que adoptan los demás".

El consejero regional expresó su orgullo por los pasos completados, aunque insinuó que la decisión final podría verse afectada por otros factores ajenos a la calidad técnica de la candidatura presentada, cuando dijo: "Tendremos nuestras oportunidades, pues el asunto está ligado a estar en el lugar y el momento adecuados. Quizás la decisión no dependa por completo de la magnitud de nuestros esfuerzos, lo cual podría parecer injusto, pero estoy muy contento con cada paso que hemos dado hasta ahora porque avanzamos por el camino correcto".

Por su parte, la Federación Internacional de Fútbol "FIFA" aún no ha anunciado la decisión final sobre la identidad del estadio de la final, a pesar de las contundentes declaraciones que realizó Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, en las que aseguró que el encuentro de clausura se disputará en el "Estadio Hassan II" de Casablanca; un estadio que se está construyendo actualmente con el objetivo de inaugurarlo a finales de 2027 con una capacidad de acogida que alcanza los 115.000 espectadores, para ser el estadio más grande del mundo.

Muchos consideran, entre ellos José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que el estadio marroquí es el más cercano a ganar; pues declaró a principios de esta semana, diciendo: "No soy optimista respecto a la celebración de la final en el Santiago Bernabéu, porque creo que Marruecos lucha con ferocidad y se mueve a niveles políticos e institucionales influyentes para lograrlo".

Sin embargo, estos indicios no han desanimado la determinación del club catalán, ya que Joan Laporta, presidente del club Barcelona, subrayó en sus declaraciones a través del programa "Què t'hi jugues" el derecho de su estadio, diciendo con confianza: "La final de la Copa del Mundo no debería celebrarse en Casablanca ni en Madrid, sino que debe albergarla el terreno del Camp Nou".

Y Laporta continuó argumentando su planteamiento: "Digo esto por una razón clara relacionada con la capacidad, que alcanza los 105.000 espectadores, y creo que la FIFA tendrá en cuenta este factor. Además, la final del Mundial se disputó anteriormente en el Bernabéu en 1982, y con todo nuestro respeto a Marruecos, la final de 2030 debe jugarla España en su suelo por ser excampeona del mundo".