Tras arrollar a Argentina, De La Fuente se corona campeón del Mundial con un récord histórico

El español Luis de la Fuente ha hecho historia al llevar a España a ganar la Copa del Mundo 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final.

Según la red de estadísticas futbolísticas «Scooka», De la Fuente, con 65 años y 29 días, es el entrenador más veterano en ganar el torneo.

Su título llegó tras un torneo brillante de España, que impuso su estilo, eliminó a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, y venció a Argentina en la final, devolviendo a «La Roja» al trono mundial.

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Su éxito no se quedó en el título, sino que consolidó su estatus como uno de los mejores técnicos del mundo gracias a la nueva generación dorada de España, fiel a la posesión y la presión alta que devolvió el prestigio a la selección.

De la Fuente ya tiene un lugar especial en la historia del Mundial: además de dar a España su segundo título, es el técnico más veterano en alzar la copa desde la primera edición.