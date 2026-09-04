Un exfutbolista del Liverpool se libró de una pena de prisión tras dictarse una sentencia en su contra después de ser declarado culpable de agredir a su expareja durante una pelea en la que le arrancó un mechón de pelo.

Según la cadena británica BBC, el jugador Jordon Ibe, de 30 años, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Croydon el viernes para recibir la sentencia después de ser declarado culpable de agredir a una persona y causarle lesiones corporales reales, por lo que el tribunal le impuso una multa económica y una pena de servicios comunitarios.

La Policía Metropolitana confirmó el arresto del exjugador de las selecciones juveniles de Inglaterra en el aeropuerto de Luton el pasado mes de enero, a raíz de un incidente ocurrido en el mes de diciembre, y la presentación de cargos contra él en el mes de febrero, antes de que cambiara su declaración en el mes de julio y se declarara culpable.

La BBC explicó que el tribunal escuchó en el mes de julio los detalles del estallido de una pelea entre Ibe y su expareja, Emmy Mason, en la zona de Lambeth, al sur de Londres, cuando ella reclamó la devolución de un dinero que dijo que él le debía.

El tribunal escuchó que, cuando Mason calificó al jugador de drogadicto, este le agarró el pelo y le arrancó un mechón, lo que dejó una zona sin pelo en su cabeza.

La cadena BBC señaló que Ibe, que asumió su propia defensa, dijo al tribunal el viernes que había cometido un grave error, y añadió que sentía un arrepentimiento sincero.

El tribunal lo condenó a una orden de servicios comunitarios durante 12 meses, a realizar 80 horas de trabajo no remunerado y 27 días de actividades de rehabilitación, además de imponerle una multa de 764 libras esterlinas.

El extremo inglés atraviesa este periodo sin ningún equipo desde que abandonó el club búlgaro Lokomotiv Sofía en el mes de junio.

El jugador se formó en las academias del Charlton Athletic y posteriormente del Wycombe Wanderers, antes de fichar por el Liverpool en 2012, donde disputó 58 partidos con el primer equipo del club, además de pasar por cesiones en el Birmingham City y el Derby County, antes de incorporarse al Bournemouth en 2016, donde continuó hasta 2020, sumando 119 partidos en la Premier League durante sus etapas en la costa sur y en Merseyside.

Ibe descendió a las ligas amateur en 2023, cuando se unió al Ebbsfleet United, y disputó una serie de etapas breves en ligas de categorías inferiores antes de trasladarse a Bulgaria en 2025.



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