El comportamiento del canal de televisión del Real Madrid generó polémica tras la gala del Balón de Oro de 2026, después de que interrumpiera la emisión del evento celebrado la noche del lunes en el London Palladium, en cuanto se confirmó que el premio recaía en el inglés Harry Kane, en lugar del francés Kylian Mbappé, estrella del conjunto blanco.

El diario español "Sport" señaló que el canal cortó rápidamente la emisión tras anunciarse la victoria del delantero del Bayern de Múnich, pese a que apareció en pantalla un mensaje que indicaba que el contenido no estaba disponible por motivos relacionados con los derechos de emisión audiovisual, lo que suscitó interrogantes sobre el momento en que se detuvo la cobertura.

La consagración de Kane llegó tras una temporada excepcional en la que marcó 73 goles en 65 partidos, de los cuales 61 fueron con el Bayern de Múnich, superando así a sus rivales y haciéndose con el galardón individual más destacado del fútbol.

Por su parte, Mbappé quedó en segundo lugar, mientras que el español Lamine Yamal ocupó una posición destacada, después de coronarse como mejor jugador joven por tercera vez consecutiva.

El diario apuntó que algunos seguidores creían que Mbappé era capaz de ganar el Balón de Oro, pese a la polémica sobre lo merecido de su posible consagración, dado que no conquistó títulos colectivos durante la temporada anterior, además de que su registro goleador no fue el más alto entre los competidores.

El canal de televisión del Real Madrid es una de las principales plataformas a través de las cuales el club expresa sus posturas, y su nombre se ha vinculado recientemente con vídeos que criticaron la actuación de los árbitros y provocaron objeciones de otros clubes, que consideraron esos materiales un medio de presión sobre los colegiados antes de los partidos, sin que el club haya sido sancionado por ello.



