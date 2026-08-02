El silencio del exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, ante el fallido plan de venta del Mundial parece contradecir los días en que criticaba la influencia corruptora del dinero en el juego, según el periódico "Telegraph"británico.

El diario señaló, este domingo, que los altos asesores y directivos operativos, e incluso el presidente estadounidense Donald Trump, se han distanciado en diversos grados del tambaleante responsable suizo, pero las opiniones de Wenger siguen siendo un enigma.

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Wenger, de 76 años, quien sin duda se recupera del exigente calendario del Mundial, no está obligado a hablar públicamente contra su jefe. Pero este ámbito en concreto es el de su experiencia profesional. Y, sea justo o no, los observadores externos vincularán el cargo de Wenger con la naturaleza del fallido plan, y se preguntarán por la posibilidad de que estuviera implicado en él.

Por supuesto, el silencio de Wenger no significa complicidad. Pero su presencia junto a Infantino le otorga legitimidad. Y así ha sido desde noviembre de 2019, cuando la FIFA anunció el nombramiento de Wenger con una imagen de ambos hombres estrechándose la mano y sonriendo a la cámara, según el "Telegraph".

Y cuando Infantino celebró los 10 años de su presidencia de la FIFA, Wenger le elogió afirmando que está "siempre dispuesto a seguir adelante y crear nuevas ideas". Durante el Mundial, se veía a Wenger frecuentemente sentado detrás de Infantino en los partidos, o estrechándole la mano en las gradas.

Una relación polémica

Para quienes idolatraban a Wenger durante su etapa en el Arsenal, su vinculación con la FIFA en los últimos años ha sido difícil de digerir. Y el asunto se vuelve aún más difícil ahora, con la presidencia de Infantino alcanzando nuevos niveles de toxicidad.

El diario añadió que Wenger, el hombre al que sus seguidores retrataron como una brújula moral y un guardián fiel del juego, ha quedado estrechamente vinculado a quienes buscan cambiar el deporte para siempre en pos de las ganancias económicas.

Y concluyó preguntándose: ¿permanecerá Wenger de este lado de la valla, fiel a Infantino? ¿O también dejará claro que este fue un paso más allá de lo que debía? Señalando que buena parte de su reputación, ya manchada por su relación con Infantino, podría depender ahora de la dirección que tome.