Tras años de espera y fracasos, Zverev hace historia y se sienta en el trono del tenis mundial

El alemán Alexander Zverev logró una hazaña histórica al colocarse en lo más alto del ranking mundial de tenistas profesionales, convirtiéndose en el trigésimo jugador en alcanzar la cima de la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y el segundo de Alemania después de Boris Becker, tras una temporada excepcional en la que conquistó los dos primeros grandes títulos de su carrera, en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos de 2026.

A partir del lunes 2 de noviembre, Zverev le arrebató el primer puesto al italiano Jannik Sinner, después de asegurar su ascenso a la cima con su clasificación a los cuartos de final del torneo de Viena, poniendo fin a años de espera, tras permanecer cerca del liderato sin lograr alcanzarlo, pese a haber llegado anteriormente al segundo puesto.

El ascenso de Zverev llega en un momento en el que la pugna por la cima del tenis mundial ha experimentado grandes cambios, después de años de dominio del trío formado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, y la posterior irrupción de una nueva generación encabezada por Alcaraz y Sinner.

Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Dominic Thiem y Stefanos Tsitsipas fueron algunos de los jugadores más destacados de la generación que buscó hacerse un lugar entre los grandes.

Pese a que Zverev contaba con 24 títulos antes del inicio de la presente temporada, los torneos de Grand Slam seguían siendo el mayor obstáculo de su carrera, tras perder 3 finales, ante Dominic Thiem en el Abierto de Estados Unidos 2020, Carlos Alcaraz en Roland Garros 2024 y Jannik Sinner en el Abierto de Australia 2025.

Su trayectoria también incluyó logros notables, entre los que destacan el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dos títulos en el torneo de maestros de fin de temporada de la ATP y 7 títulos en los torneos Masters de mil puntos.

La lesión de tobillo que sufrió durante las semifinales de Roland Garros 2022 ante Rafael Nadal fue una de las etapas más difíciles de su carrera, después de verse obligado a retirarse del partido, lo que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de 6 meses, y pese a su regreso a la competición, siguió buscando el gran título que lo situara entre los campeones de este deporte.

Zverev declaró tras asegurar su llegada a lo más alto del ranking: "Es algo muy especial. Sentir que estoy en la cima del mundo es asombroso. Es diferente a ganar un torneo o un título, pero es una sensación muy especial saber que el número uno aparecerá junto a tu nombre cuando se publique el nuevo ranking".

Una temporada excepcional

Zverev comenzó la temporada alcanzando las semifinales del Abierto de Australia, antes de acercarse a un nuevo logro en Roland Garros, aprovechando la ausencia de Alcaraz por una lesión en la muñeca y la eliminación de Sinner en la segunda ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El alemán aprovechó la ocasión de la mejor manera y se coronó campeón del torneo francés por primera vez en su carrera, tras imponerse al italiano Flavio Cobolli en la final, logrando así el primero de sus títulos en los cuatro grandes torneos y poniendo fin a años de fracasos en las citas decisivas.

Después, Zverev alcanzó la final de Wimbledon, pero perdió ante Sinner, antes de regresar con fuerza en el Abierto de Estados Unidos, donde conquistó su segundo gran título de este año, tras vencer al estadounidense Ben Shelton en la final, confirmando que su logro en París no fue una mera excepción.

Con el alejamiento de Sinner de la competición al final de la temporada debido a su lesión, y la caída de Alcaraz en la carrera por el ranking, aumentaron las opciones de Zverev de llegar al primer puesto, antes de sellarlo oficialmente con su clasificación a los cuartos de final del torneo de Viena.

Una hazaña histórica a los 29 años

Zverev se encaramó a lo más alto del ranking mundial con 29 años y 6 meses, convirtiéndose en el segundo jugador de mayor edad en alcanzar el primer puesto por primera vez, después del australiano John Newcombe, que logró la hazaña a los treinta años en 1974.

El alemán había alcanzado el segundo puesto por primera vez hacía más de 4 años, pero necesitó una temporada excepcional y los dos primeros grandes títulos de su carrera para desbancar a Sinner de la cima y unirse a la reducida lista de jugadores que han liderado el ranking de profesionales, que incluye, entre los jugadores de la generación actual, a Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic y Daniil Medvedev.

Con esta hazaña, Zverev pasa página a un largo capítulo de fracasos y lesiones, y se transforma de un jugador que perseguía los grandes títulos al número uno del mundo, y el segundo alemán en lograr esta hazaña después de Boris Becker, que se encaramó a la cima por primera vez en 1991.