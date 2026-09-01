Tras Amoura, el Niza ficha a un nuevo jugador argelino

El Niza anunció este martes el fichaje oficial de un jugador argelino, que se convierte en la séptima incorporación del club francés este verano.

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El Niza emitió un comunicado oficial en el que anunció el fichaje de Abdelhak Benider (19 años), procedente del Paradou.

La joven estrella argelina firmó un contrato por cinco años con el club francés.

Benider es la séptima incorporación del club durante el mercado de fichajes de verano, después de Jonathan Clauss, Nathan Ngoumou, Laurent Abergel, Axel Witsel, Mohamed Amoura y Elye Wahi.

Según el sitio "Foot Mercato", el club francés, en el marco de sus recursos limitados, pagó alrededor de 300.000 euros para cerrar esta operación.

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Cabe recordar que el Niza anunció recientemente la incorporación del argelino Mohamed Amine Amoura, procedente del Wolfsburgo alemán, en calidad de cedido.







