Una nueva lesión golpeó las filas de la selección de Arabia Saudí, tras la del portero Nawaf Al-Aqidi, antes de su esperado partido ante su homóloga de Omán, en el torneo de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí se prepara para enfrentarse a Omán este próximo sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

La cuenta oficial de la selección de Arabia Saudí reveló entretelones del entrenamiento que disputó el conjunto saudí hoy jueves, bajo la dirección del técnico griego Yorgos Donis, 24 horas después de la victoria por 1-0 sobre Kuwait, en la primera jornada.

La cuenta aclaró que el entrenamiento contó con la ausencia de Mohammed Al-Qahtani, extremo del Al-Qadisiya, debido a que sentía dolores abdominales, pese a que solo disputó unos escasos minutos ante Kuwait.

Por otro lado, el cuerpo médico de la selección de Arabia Saudí aguarda los resultados de las pruebas médicas a las que se sometió recientemente Nawaf Al-Aqidi, para conocer la naturaleza de la lesión que sufrió en el partido ante Kuwait, y que lo obligó a retirarse.

Cabe recordar que la selección de Arabia Saudí lidera el Grupo 1 del torneo del Golfo con 3 puntos, con dos puntos de ventaja sobre Irak y Omán, después de que ambos empataran 1-1 en la primera jornada.

El conjunto saudí necesita vencer a Omán con cualquier resultado para clasificarse de manera directa a las semifinales del torneo del Golfo, sin depender del resultado de su partido en la última jornada ante la selección de Irak.