El club griego Levadiakos anunció este martes la incorporación del egipcio Mohamed Elneny en calidad de agente libre.

Esto se produce tras la salida de Elneny del club emiratí Al Jazira al término de la temporada pasada.

El club no ha detallado por el momento las condiciones de la operación, limitándose a anunciar el fichaje de Elneny a través de sus cuentas en las redes sociales.

Cabe recordar que Elneny vistió las camisetas de varios clubes, entre los más destacados los Al Mokawloon Al Arab en Egipto antes de pasar al Basilea suizo, el Arsenal inglés, el Besiktas turco y el Al Jazira emiratí.

Elneny dirigió un mensaje a la afición del conjunto griego a través de un vídeo publicado por el club, en el que dijo: "Hola a todos, he firmado con el club griego Levadiakos, estoy muy feliz de comenzar mi trayectoria aquí".

Y añadió: "Espero que las cosas vayan bien, daré lo mejor de mí por este equipo. Afición del Levadiakos, nos vemos en el próximo partido".

Elneny concluyó: "Estoy muy ilusionado por comenzar mi trayectoria con el club".

Cabe recordar que el Levadiakos es colista de la liga griega con un solo punto tras 5 jornadas.







