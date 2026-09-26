Tras Aït Nouri, otro jugador abandona la concentración de Argelia

La selección de Argelia recibió un nuevo golpe, ya que otro jugador abandonará la concentración de los argelinos, tras la lesión que sufrió durante la victoria sobre Zambia (3-1), ayer viernes, en el arranque de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.

La Federación Argelina de Fútbol anunció hoy sábado que las pruebas médicas a las que se sometió Amine Gouiri, delantero del Marsella, confirmaron que sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo.

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Con base en los resultados de las pruebas, el delantero de la selección argelina pasará por un periodo de descanso, y será liberado de la concentración mañana domingo por la mañana para regresar a su club, sin que se haya revelado la duración de su ausencia de los terrenos de juego.

Gouiri había salido lesionado en el minuto 20 del duelo ante Zambia, dejando su lugar a su compañero Amine Chiakha.

Cabe recordar que el astro del Marsella es el segundo jugador que abandona la concentración de la selección argelina hoy, después de la decisión del entrenador Ibrahim Hamdani de liberar al lateral izquierdo del Manchester City, Rayan Aït-Nouri, debido a un altercado con el cuerpo técnico durante el partido ante Zambia.

Joan Hadjam abrió el marcador para Argelia en el segundo minuto, antes de que los visitantes lograran el empate por medio de Fashion Sakala, en el minuto 57, pero Ibrahim Maza y Anis Hadj Moussa marcaron otros dos goles para los argelinos, en los minutos 67 y 74.

La selección argelina disputa las eliminatorias dentro del Grupo Nueve, que incluye también a Zambia, Burundi y Níger, y visitará a Burundi el próximo martes en la segunda jornada.



